Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 họp kỳ tháng 9

Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 8/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế họp kỳ tháng 9

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Lãnh đạo một số sở, ngành tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 7/7/2026 của UBND tỉnh về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026, qua đó thống nhất các nội dung thông tin phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP quý II, 9 tháng và dự báo quý IV năm 2026.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày báo cáo tại cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, 9 tháng năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện linh hoạt, bám sát tình hình thực tế, tập trung thúc đẩy tăng trưởng và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư.

Kinh tế cửa khẩu và xuất nhập khẩu tiếp tục phát huy vai trò động lực, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước tăng 38% so với cùng kỳ năm 2025. Thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì mức tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 18,23%; lượng khách du lịch ước tăng 23%. Thu ngân sách nhà nước ước tăng 78,7% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 26 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký 23.310 tỷ đồng. Qua rà soát 104 dự án theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đến nay các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm đối với 91 dự án; 13 dự án còn lại đang tiếp tục được tập trung giải quyết.

Lũy kế kết quả thực hiện được xác định theo Kế hoạch số 266/KH-UBND của UBND về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 của tỉnh là 76 nhiệm vụ. Các cơ quan được giao chủ trì đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đến nay, đã hoàn thành 15/76 nhiệm vụ; 59/76 nhiệm vụ đảm bảo tiến độ; 2/76 nhiệm vụ gia hạn và chậm tiến độ.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành trao đổi, làm rõ số liệu và mức đóng góp của từng ngành, lĩnh vực vào tăng trưởng chung và đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số thông tin phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP quý II, 9 tháng và dự báo quý IV năm 2026.

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Tổ phó Tổ công tác phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tổ phó Tổ công tác đề nghị cơ quan thống kê tỉnh phối hợp với các sở, ngành tiếp tục rà soát, thống nhất số liệu phục vụ biên soạn GDP, GRDP quý II, 9 tháng và dự báo quý IV năm 2026. Số liệu cung cấp phải đầy đủ, chính xác, thống nhất, phản ánh sát kết quả sản xuất, kinh doanh và tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí yêu cầu cơ quan chuyên môn bổ sung vào báo cáo danh mục, tiến độ và mức độ đóng góp của các dự án trong và ngoài ngân sách đã khởi công, trong đó có Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, Nhà máy sản xuất gạch ngói Na Dương, Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh và một số dự án khác…

Bên cạnh đó, cơ quan thống kê tỉnh tiếp tục bám sát hướng dẫn của cơ quan thống kê cấp trên, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường hoàn thiện số liệu, bảo đảm phản ánh sát tình hình thực tế. Trên cơ sở đó, các cơ quan liên quan đánh giá đúng khả năng tăng trưởng, tham mưu các giải pháp thực hiện trong quý IV, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 của tỉnh.