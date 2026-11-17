Tham gia Tổ công tác có các đồng chí lãnh đạo Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Các đại biểu dự buổi làm việc

Làm việc với Tổ công tác, về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các đơn vị được khảo sát: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, phường Lương Văn Tri, xã Lộc Bình, xã Nhân Lý.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực hiện Kết luận số 107 ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng thành viên, thành lập Tổ giúp việc, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; đồng thời lựa chọn 4 đơn vị làm điểm để triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm.

Bước đầu, việc rà soát được triển khai đồng bộ, tuy nhiên, đây là nhiệm vụ mới, phức tạp, tỉnh còn gặp khó khăn trong chuẩn hóa danh mục nhiệm vụ, công việc, vị trí việc làm và xác định nhu cầu nhân lực phù hợp với đặc thù địa bàn miền núi, biên giới.

Đồng chí đề nghị Tổ công tác hướng dẫn cụ thể trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu thực tế của các đơn vị được khảo sát; chỉ rõ những nội dung cần điều chỉnh, thống nhất phương pháp xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031 và hướng dẫn thực hành kê khai trực tuyến. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu các ý kiến, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, 881/881 cơ quan, đơn vị thuộc 4 khối (Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội) trong tỉnh đã rà soát, xây dựng danh mục vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với mô hình tổ chức sau sắp xếp.

Đến ngày 9/11, 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành Bộ 9 biểu dữ liệu vị trí việc làm và đồng bộ lên Cổng kê khai trực tuyến. Đến ngày 14/11/2026, toàn bộ các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thành rà soát, cập nhật các biểu dữ liệu; các khối đang tổng hợp, dự kiến phương án biên chế và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Trung ương.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Đối với các đơn vị được khảo sát tại buổi làm việc gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, phường Lương Văn Tri, xã Lộc Bình và xã Nhân Lý, công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và xây dựng danh mục vị trí việc làm được triển khai bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Việc kê khai, cập nhật dữ liệu cơ bản bảo đảm tiến độ; các đơn vị bước đầu xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về việc kê khai các bộ biểu dữ liệu ở 4 khối và tại các cơ quan, đơn vị được khảo sát; làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định nhiệm vụ, công việc, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực.

Đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Tổ công tác ghi nhận tinh thần chủ động, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Kết luận số 107. Đồng chí cũng trao đổi, chỉ rõ một số nội dung cần rà soát, điều chỉnh trong quá trình kê khai các bộ biểu dữ liệu tại các cơ quan cấp tỉnh và các xã, phường được khảo sát.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tiếp tục bám sát kế hoạch, tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm chính xác, đầy đủ, thực chất; thống nhất phương pháp xác định nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm, kịp thời làm rõ những nội dung chênh lệch, bất hợp lý trong các biểu kê khai.

Cùng đó, cần đánh giá sát tác động của chuyển đổi số, cải tiến quy trình, phương thức làm việc đến khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực, làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031.

Các cơ quan đầu mối tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ những địa bàn còn khó khăn; kiểm tra chặt chẽ từng khâu, tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, thống nhất. Trên cơ sở đó, hoàn thiện quy trình, cập nhật dữ liệu lên hệ thống và báo cáo về Trung ương đúng tiến độ quy định.