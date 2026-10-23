Tổ công nhân vì môi trường xanh, tự quản về an ninh trật tự

Dự lễ ra mắt mô hình vào chiều 23/10 có đồng chí Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; đại diện lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ phường, công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; đại diện Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau cùng đông đảo công nhân công ty.

Đồng chí Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành (hàng đầu, thứ tư từ phải sang) và các đại biểu dự lễ ra mắt mô hình.

Mô hình được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công nhân, người lao động trong chấp hành pháp luật, tham gia thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời tăng cường phối hợp giữa công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau với Công an phường Tân Thành trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Với đặc thù công việc thường xuyên di chuyển qua các tuyến đường, khu dân cư và địa bàn công cộng, lực lượng công nhân có điều kiện thuận lợi để nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời cung cấp các thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội, các vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT và môi trường sống của người dân cho lực lượng chức năng xử lý theo nguyên tắc chính xác, kịp thời, bảo đảm bí mật, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành Lâm Bảo Xuyên (bên phải) và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau Dương Thành Nghĩa trao quyết định thành lập mô hình cho các thành viên.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập, thông qua quy chế hoạt động và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo mô hình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Minh Đương, đại diện Tổ công nhân vì môi trường xanh, tự quản về ANTT, thể hiện quyết tâm phối hợp giữ gìn ANTT, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành Lâm Bảo Xuyên phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Nhấn mạnh việc ra mắt mô hình có ý nghĩa thiết thực trong gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phó Chủ tịch UBND phường Lâm Bảo Xuyên đề nghị Ban Chỉ đạo mô hình và các đơn vị liên quan sớm đưa mô hình vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Công an phường phát huy vai trò nòng cốt, hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và tố giác tội phạm cho công nhân; định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực; qua đó từng bước nhân rộng mô hình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thượng tá Phan Trung Kiên, Trưởng Công an phường Tân Thành, tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thượng tá Phan Trung Kiên, Trưởng Công an phường Tân Thành, khẳng định: Đơn vị sẽ chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên với công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau, quyết tâm xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân./.