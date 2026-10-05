Tổ công nghệ số cộng đồng giúp người dân Ninh Bình tự tin bước vào môi trường số

Điểm chuyển đổi số số 1 xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình hỗ trợ nhân dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tỉnh Ninh Bình đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, việc thành lập, kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng sau sáp nhập thôn, tổ dân phố được tỉnh triển khai đồng bộ, bảo đảm công tác chuyển đổi số không bị gián đoạn, đưa chuyển đổi số đến gần dân hơn, thiết thực và hiệu quả hơn.

Đưa chuyển đổi số đến từng thôn, xóm

Ngay sau khi thực hiện sáp nhập các thôn trên địa bàn xã Gia Trấn, Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả của Tổ Công nghệ số cộng đồng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Ông Đinh Văn Phụng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Trấn cho biết, mục tiêu của chuyển đổi số là hướng đến người dân và phục vụ người dân, để người dân sử dụng được và từng bước sử dụng các dịch vụ số trong cuộc sống hằng ngày. Xã Gia Trấn xác định việc xây dựng lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số ngay từ cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, bởi công nghệ dù hiện đại đến đâu, nếu người dân chưa biết sử dụng thì mục tiêu chuyển đổi số vẫn chưa đạt được.

Xã đã kiện toàn 9 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 9 thôn trên địa bàn với 109 thành viên, tổ chức được 25 nhóm hỗ trợ số theo cụm dân cư liên gia và thành lập 4 điểm hỗ trợ chuyển đổi số. Mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi số từ xã tới các thôn sẽ là điều kiện quan trọng để chuyển đổi số không dừng lại ở chủ trương, kế hoạch mà thực sự đi vào cuộc sống của người dân.

Điểm chuyển đổi số số 1 đặt tại Nhà văn hóa thôn Gián Khẩu (xã Gia Trấn) thường xuyên có đông đảo người dân tới để được hỗ trợ tiếp cận công nghệ số. Tại đây được bố trí các bàn hỗ trợ người dân với đầy đủ thiết bị, máy móc và 1 tivi màn hình lớn để hướng dẫn người dân thực hành sử dụng dịch vụ số cơ bản, dịch vụ công trực tuyến, đăng ký và sử dụng VNeID mức 2, các tài khoản và tiện ích số dùng chung; đồng thời hướng dẫn nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến...

Ông Vũ Hồng Hạ, người dân xã Gia Trấn cho biết: "Việc đưa các điểm chuyển đổi số về gần với người dân giúp chúng tôi thuận tiện hơn trong việc tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến cũng như việc nắm bắt và sử dụng thành thạo các thao tác trên điện thoại di động, máy vi tính để tìm kiếm văn bản cũng như các lĩnh vực khác."

Theo chị Đinh Thị Thanh Nhanh, Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Gián Khẩu, Tổ đã thành lập nhóm Zalo của thôn để thông báo về hỗ trợ chuyển đổi số như cài đặt VNeID mức 2, cài đặt các phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ các hộ kinh doanh nộp trực tuyến đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh... Qua đó người dân nắm được các chủ trương, kế hoạch về hỗ trợ chuyển đổi số để đến và được hỗ trợ.

Nâng cao hiệu quả hoạt động, lấy người dân làm trung tâm

Việc triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch liên quan đến chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng thành thạo các dịch vụ liên quan đang được tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm.

Ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Người dân được giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến sử dụng tài khoản ngân hàng tại Điểm chuyển đổi số số 1 xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Đặc biệt, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng số trong toàn xã hội; Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 1.754 Tổ công nghệ số cộng đồng với gần 20.000 thành viên tại 1.754 thôn/tổ dân phố được sắp xếp và tổ chức lại theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP và Nghị định số 224/2026/NĐ-CP. Tổ Công nghệ số cộng đồng đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, phủ khắp các thôn, tổ dân phố, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng nền tảng số, dịch vụ số.

Cũng theo ông Đặng Thanh Sơn, để phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, tỉnh hướng tới thực hiện vận hành mô hình thực chất, có sản phẩm và minh chứng cụ thể; gắn hoạt động của Tổ với các nhiệm vụ lớn về chuyển đổi số, lấy nhu cầu thực tế của người dân làm trung tâm.

Đặc biệt tỉnh Ninh Bình yêu cầu các Tổ công nghệ số cộng đồng phải xác định an toàn, an ninh mạng là yêu cầu xuyên suốt, bởi càng sử dụng nhiều dịch vụ số thì yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ tài khoản và phòng, chống lừa đảo trực tuyến càng quan trọng. Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bố trí điều kiện hoạt động, huy động nguồn lực xã hội hóa và thực hiện cơ chế hỗ trợ đối với Tổ Công nghệ số cộng đồng theo đúng quy định. Cùng với đó, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hạ tầng, thiết bị và kỹ năng số để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống./.