Tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em người nước ngoài

Tối 23-9, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Trường Tiểu học Nha Trang tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Ánh trăng hòa bình 2026”.

Tham gia chương trình có hơn 80 em thiếu nhi người nước ngoài đến từ các nước Trung Quốc, Nga, Nhật Bản... đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Trong chương trình, các em được thưởng thức các tiết mục múa lân rộn ràng, các tiết mục văn nghệ vui tươi do học sinh Trường Tiểu học Nha Trang biểu diễn, cùng những tiết mục biểu diễn xiếc hấp dẫn. Đặc biệt, các em được tham gia rước đèn Trung thu, nhận những phần quà tặng ý nghĩa và cùng nhau phá cỗ Trung thu.

Các em thiếu nhi nước ngoài tại chương trình.

Đại diện các đơn vị tổ chức chương trình tặng quà cho các em thiếu nhi nước ngoài.

Chương trình “Vui Tết Trung thu - Ánh trăng hòa bình” là dịp để thiếu nhi người nước ngoài cùng đón Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, tình cảm của những người làm công tác đối ngoại nhân dân với các thiếu nhi kiều bào và thiếu nhi người nước ngoài.

THỦY NHƯ