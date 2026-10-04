Tổ chức VNSF trao 156 triệu đồng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 4-10, UBND phường Cao Lãnh, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp phối hợp Tổ chức VNSF tổ chức Lễ trao học bổng VNSF học kỳ I, năm học 2026 - 2027 cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình, Tổ chức VNSF trao học bổng cho 38 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã, phường: Cao Lãnh, Mỹ Trà, Tân Khánh Trung, Mỹ An Hưng, với tổng kinh phí 156 triệu đồng.
Những suất học bổng này góp phần tiếp thêm niềm tin để các em nỗ lực học tập, rèn luyện và lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/to-chuc-vnsf-trao-156-trieu-dong-hoc-bong-cho-hoc-sinh-sinh-vien-co-hoan-canh-kho-khan-a245928.html