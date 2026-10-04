Tổ chức VNSF trao 156 triệu đồng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Ban Tổ chức trao học bổng cho sinh viên.

Tại chương trình, Tổ chức VNSF trao học bổng cho 38 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã, phường: Cao Lãnh, Mỹ Trà, Tân Khánh Trung, Mỹ An Hưng, với tổng kinh phí 156 triệu đồng.

Đại diện Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh.

Những suất học bổng này góp phần tiếp thêm niềm tin để các em nỗ lực học tập, rèn luyện và lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài.