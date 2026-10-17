Tổ chức tuyển chọn vận động viên pickleball từ thể thao phong trào Thành phố Hồ Chí Minh

Trong năm 2026, pickleball đã được đưa vào chương trình thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, với hơn 200 vận động viên đến từ 30 đơn vị phường, xã tham gia.

Đây là một dấu mốc cho thấy môn thể thao này đang từng bước mở rộng không gian hoạt động, từ các sân chơi cộng đồng đến những giải đấu có tính tổ chức cao hơn.

Trong bối cảnh đó, chuỗi sự kiện Bulbal Make Your Name 2026 được tổ chức từ ngày 17/10 đến 28/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến tạo thêm cơ hội thi đấu cho người chơi phong trào và tuyển chọn những gương mặt có năng lực.

Ngày 17/10, chương trình tuyển chọn khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại sân Kaly Pickleball, phường An Khánh, với 128 vận động viên tranh tài ở hai nội dung đôi nam và đôi nữ. Theo Ban tổ chức, trước ngày thi đấu, chương trình nhận 199 lượt đăng ký cho 128 suất tham dự, cho thấy nhu cầu tham gia sân chơi này khá lớn.

Đến tham dự tuyển chọn, có khá đông các vận động viên nữ.

Ngày 24/10, đợt tuyển chọn khu vực phía tây Thành phố dự kiến diễn ra tại sân D-Joy Pickleball Tên Lửa, phường Bình Trị Đông. Những gương mặt nổi bật từ 2 đợt tuyển chọn sẽ được mời tham gia Challenger Camp trong 2 ngày 31/10 và 1/11, trước khi đội hình được công bố vào ngày 7/11.

Đáng chú ý, các vận động viên tham gia 2 đợt tuyển chọn được miễn phí đăng ký. Hoạt động này hướng đến việc mở rộng cơ hội tiếp cận giải đấu cho người chơi phong trào, thay vì chỉ tập trung vào nhóm vận động viên đã có thành tích hoặc kinh nghiệm thi đấu.

Theo kế hoạch, đội hình được tuyển chọn sẽ phát triển theo hai hướng: nhóm tập trung vào thi đấu và nhóm dành cho những người chơi đang tiếp tục hoàn thiện năng lực.

Song song đó, từ đầu tháng 11 cộng đồng pickleball của chương trình dự kiến tổ chức sinh hoạt hằng tuần tại các cụm sân, kết hợp giải đấu nội bộ hằng tháng và các buổi trao đổi chuyên môn.

Ban tổ chức đặt mục tiêu phát triển 20 cụm sân có đội cộng đồng hoạt động vào năm 2027, bắt đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh rồi mở rộng ra các địa phương lân cận.

Khá nhiều vận động viên phong trào gây ấn tượng trong đợt tuyển chọn này.

Đây là năm đầu tiên Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc đưa môn pickleball vào thi đấu. Thế nhưng, đa phần các vận động viên đỉnh cao đều xuất thân từ các môn thể thao khác chuyển qua, vậy nên lực lượng vận động viên kế thừa đang rất thiếu.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, sự phát triển của pickleball ngoài việc là hướng bổ sung cho hệ thống hoạt động thể thao cộng đồng ngày càng đa dạng, thì đây cũng sẽ nguồn dự phòng để có thể tìm kiếm thêm các vận động viên đỉnh cao bổ sung cho lực lượng trong thời gian ngắn nhất.