Du khách chinh phục hang Sơn Đòong. Ảnh: M.H.

Điểm nhấn mở màn là chương trình khai mạc diễn ra từ 20h10 đến 21h40 ngày 24-11, được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới), chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm ba chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”, kết hợp màn bắn pháo hoa nổ tầm cao. Dịp này, Ban tổ chức cũng chính thức công bố các giải thưởng du lịch quốc tế danh giá năm 2026 dành cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gồm danh hiệu Vườn quốc gia hàng đầu châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam.

Trong chuỗi hoạt động kéo dài 7 ngày, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood là một nội dung đáng chú ý. Diễn ra từ ngày 22 đến 25-11, chương trình bao gồm khảo sát các điểm đến du lịch Quảng Trị và Hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood. Chương trình có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Ấn Độ, Hãng phim Silaa (Innovation India) và các hãng hàng không, liên minh các công ty lữ hành quốc tế khai thác thị trường khách Ấn Độ tại Việt Nam và các đối tác lữ hành Ấn Độ.

Bên cạnh đó, điểm nổi bật của chương trình là Không gian ẩm thực với chủ đề “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An” diễn ra trong hai ngày 24 và 25-11 tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), đường Hùng Vương, phường Đồng Hới. Với diện tích gần 700m², không gian quảng bá, giới thiệu ẩm thực tiêu biểu của Hà Nội do các đầu bếp thuộc hệ thống Tổng công ty Du lịch Hà Nội thực hiện, cùng các gian hàng quảng bá đặc sản địa phương. Du khách có thể thưởng thức những món ăn nổi bật của Tràng An được chế biến từ nguyên liệu thiên nhiên của Quảng Trị.

Địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị).

Tối 25-11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh diễn ra liveshow rock với sự tham gia của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người.

Một hoạt động mới được tổ chức lần đầu tại địa phương là Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026, diễn ra từ ngày 27 đến 29-11 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”. Sự kiện có 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố, được tổ chức tại Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) trong hai ngày 27 và 28-11, sau đó chuyển đến Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ngày 29-11. Tại khu vực Thành cổ Quảng Trị, Ban tổ chức dự kiến thực hiện nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m², kết hợp trình diễn 34 khinh khí cầu đồng loạt ở độ cao khoảng 50m.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, sự kiện còn có nhiều chương trình mang ý nghĩa tri ân và lan tỏa thông điệp hòa bình. Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ diễn ra tối 27-11 tại Bến hoa đăng sông Thạch Hãn. Sáng 29-11, nghi thức thả 260 chim bồ câu hòa bình được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Tuần Văn hóa - Du lịch còn mang đến nhiều sản phẩm trải nghiệm như chinh phục đồi cát bằng xe địa hình; biểu diễn mô tô nước Jetski kết hợp pháo sáng trên sông Nhật Lệ; trải nghiệm săn mây tại Điện gió Amacao và Đồi Cu Vơ; hành trình mô tô khám phá cung đường Phong Nha - Khe Sanh. Đặc biệt, sản phẩm du lịch dù lượn “Bay trên miền Di sản” tại xã Phong Nha được tổ chức từ ngày 24-11-2026 đến ngày 15-11-2027...

Hiện nay, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cũng đồng loạt triển khai nhiều gói kích cầu hấp dẫn dành cho du khách.