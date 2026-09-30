Tổ chức tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18 đến 24/11

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo Chỉ thị, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 sẽ được kết nối với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo thành chuỗi hoạt động liên tục trong tuần, lan tỏa tới cộng đồng dân cư trên cả nước.

Thủ tướng yêu cầu các hoạt động được tổ chức trang trọng, phong phú, thiết thực, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng.

Các địa phương cần đổi mới phương thức tổ chức, tránh hành chính hóa, phô trương, hình thức và lãng phí; đồng thời tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc, truyền dạy di sản và giới thiệu nghề, làng nghề truyền thống.

Các bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa và không gian sáng tạo được khuyến khích tổ chức triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động phục vụ người dân, trong đó chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mỗi địa phương có ít nhất một sản phẩm văn hóa tiêu biểu

Thủ tướng yêu cầu mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố, xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để quảng bá, gắn với xúc tiến du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Mỗi xã, phường cũng cần lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để tiếp tục duy trì sau Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, các địa phương phải bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan và thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.

Đưa Bản đồ số văn hóa Việt Nam vào sử dụng trước 15/11

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, truyền thông đa phương tiện, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để giới thiệu các câu chuyện văn hóa tới người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15/11/2026, phục vụ công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và các hoạt động hưởng ứng trên toàn quốc.

UBND thành phố Hà Nội được giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, bảo đảm trang trọng, sáng tạo, an toàn và tiết kiệm.

Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và người dân tích cực tham gia, hỗ trợ các hoạt động hưởng ứng, trong đó có việc miễn, giảm phí tham quan, vé vào cửa tại bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi và các thiết chế văn hóa, thể thao trong dịp này.