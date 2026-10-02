Tổ chức Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp

Sự kiện được tổ chức bởi Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, với sự tham gia của nhiều đơn vị nghệ thuật trong nước. Đây cũng là lần đầu tiên nền nghệ thuật sân khấu và trình diễn của Việt Nam xuất hiện tại thủ đô Paris với nhiều hình thức nghệ thuật.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp hướng tới giới thiệu một diện mạo sân khấu Việt Nam đa dạng, giàu bản sắc nhưng năng động và sáng tạo.

Cảnh trong vở "Hồn Trương Ba, da hàng thịt".

Thông qua các cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ Việt Nam và Pháp, chương trình mở rộng trao đổi về sáng tạo, đạo diễn, diễn xuất và phương pháp làm việc, đồng thời đưa sân khấu Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Về sự kiện này, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hoà cho biết, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp được tổ chức với mong muốn kể về một Việt Nam có truyền thống lâu đời nhưng không đứng yên trong truyền thống, biết gìn giữ di sản nhưng cũng biết nhìn di sản bằng con mắt hôm nay. Một Việt Nam có khả năng tiếp nhận những ngôn ngữ nghệ thuật của thế giới, biến chúng thành của mình, rồi lại bước ra thế giới để tiếp tục đối thoại.

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp được xây dựng dưới mô hình của một festival nhỏ nơi các hoạt động biểu diễn được trải dài, mở rộng tại nhiều điểm diễn khác nhau như:quảng trường thành phố, nhà hát Marigny, Grand Rex, Trung tâm nghệ thuật Carreau du temple.

Nhiều nghệ sĩ Việt Nam và Pháp hội tụ cùng tác phẩm kịch nói kinh điển của Việt Nam - "Hồn Trương Ba, da hàng thịt".

Tại đêm khai mạc, khán giả Paris sẽ có cơ hội thưởng thức tác phẩm kịch nói kinh điển của sân khấu kịch Việt Nam “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, được làm mới bởi đạo diễn người Pháp Anne Bouvier, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tài năng của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Đêm nghệ thuật đặc biệt “Từ truyền thống đến đương đại” lại mang một tinh thần khác. Đêm diễn là hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976–2026), đồng thời hưởng ứng sáng kiến do Việt Nam đề xuất về “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững” (2027–2036).

Thay vì lần lượt giới thiệu di sản rồi mới đi đến hiện đại theo trình tự quen thuộc, chương trình bắt đầu từ múa đương đại với ngôn ngữ của nghệ thuật hôm nay, từng bước dẫn người xem trở về với những lớp sâu của di sản sân khấu Việt Nam: Chèo - Tuồng, Cải lương. Ở đó, Múa đương đại, Tuồng, Chèo, Cải lương không xuất hiện như những tiết mục rời rạc đặt cạnh nhau mà được xây dựng để tạo ra một dòng chảy, để công chúng nhận ra rằng phía sau những hình thức rất khác nhau ấy vẫn là cùng một ký ức văn hóa, cùng một nhu cầu kể chuyện và cùng một tâm hồn Việt Nam.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, Tuần Sân khấu còn có các cuộc gặp gỡ nghề nghiệp để nghệ sĩ hai nước có thời gian trao đổi sâu hơn về sáng tạo, đạo diễn, diễn xuất, phương pháp làm việc và những chuyển động của sân khấu hôm nay…