Tổ chức Tuần phim miễn phí trên toàn quốc chào mừng HANIFF VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, Tuần phim được tổ chức theo Quyết định số 2543/QĐ-BVHTTDL ngày 29.9.2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, với hai hoạt động chính là chiếu phim miễn phí tại hệ thống rạp và chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân.

Phim "Chuyện tình Khau Vai" được chiếu khai mạc Tuần phim

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 22.11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội). Bộ phim được lựa chọn chiếu khai mạc là Chuyện tình Khau Vai do Công ty CP Phim truyện I sản xuất.

Chương trình giới thiệu nhiều tác phẩm thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình, bao gồm cả phim do Nhà nước đặt hàng và phim do các doanh nghiệp tư nhân sản xuất. Trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp, tạo nên sự đa dạng trong lựa chọn dành cho công chúng ở nhiều lứa tuổi.

Tại hệ thống rạp, các buổi chiếu miễn phí diễn ra từ ngày 22-24.11. Cụ thể, tối 22.11, khán giả sẽ được thưởng thức phim tài liệu Dáng đứng Việt Nam và phim truyện Chuyện tình Khau Vai; tối 23.11 là phim tài liệu Làng xây đảo và phim truyện Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

Ngày 24.11, chương trình có hai suất chiếu: buổi sáng giới thiệu phim hoạt hình Người thầy của muôn đời và phim truyện Báu vật trời cho; buổi chiều là phim hoạt hình Phật Hoàng và phim truyện Quý tử vượt giàu.

Song song với hoạt động chiếu tại rạp, chương trình chiếu phim lưu động được triển khai từ ngày 18-24.11 tại các địa phương, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hoạt động ưu tiên phục vụ khán giả tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim.

Phim "Thanh âm vượt đại dương" được chiếu lưu động trong Tuần phim

Danh mục phim chiếu lưu động gồm phim truyện Thanh âm vượt đại dương; các phim tài liệu Làng xây đảo, Dáng đứng Việt Nam, Tâm tình của gốm, Nghê - Linh vật của người Việt, Hành trình áo dài Việt, Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng, Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài; cùng nhiều phim hoạt hình như Phật Hoàng, Người thầy của muôn đời, Liên kết, Sự tích cây Nêu ngày Tết, Poocbaga, Hàng xóm láng giềng, Ngọn lửa vĩnh cửu, Tiếng cồng Núi Nưa, Sự tích hoa trạng nguyên, Ngọn đèn ấm áp.

Theo kế hoạch, có 31 cụm rạp tại các tỉnh, thành phố tham gia chương trình chiếu phim miễn phí, trong đó có Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tại Hà Nội và các cụm rạp thuộc hệ thống Cinestar, Beta Cinemas, Galaxy, CGV, Lotte Cinema, BHD Star, Starlight, Dcine... Các rạp sẽ thông báo lịch chiếu cụ thể và hướng dẫn khán giả nhận vé miễn phí tại quầy. Thông tin về phương thức nhận vé được công bố trước buổi chiếu từ 3-5 ngày.

Thông qua Tuần phim, Ban tổ chức mong muốn đưa các tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tư tưởng và nội dung phong phú; đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Đây cũng là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, góp phần mở rộng cơ hội thưởng thức điện ảnh cho công chúng, đưa hoạt động điện ảnh đến với nhiều địa bàn, nhất là những nơi còn hạn chế về điều kiện tiếp cận rạp chiếu phim.