Tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

Cảnh trong phim "Chuyện tình Khau Vai". (Ảnh: Nhà sản xuất)

Tuần phim diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24/11/2026 trên phạm vi cả nước, với các buổi chiếu phim miễn phí tại rạp và các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân.

Chương trình gồm có các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp. Phim truyện được giới thiệu cùng phim tài liệu và phim hoạt hình, mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 22/11 (Chủ nhật) tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Phim chiếu khai mạc là “Chuyện tình Khau Vai” do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Các phim truyện chiếu trong Tuần phim bao gồm “Chuyện tình Khau Vai”, (Phân loại K), “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” (Phân loại T13), “Báu vật trời cho” (Phân loại K), “Quý tử vượt giàu” (Phân loại K).

Phim tài liệu chiếu tại rạp trong Tuần phim gồm “Dáng đứng Việt Nam” và “Làng xây đảo”. Ngoài ra còn có 2 phim hoạt hình gồm “Người thầy của muôn đời” và “Phật Hoàng”.

Chương trình Chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24/11, các địa phương tổ chức chiếu phim lưu động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn chưa có rạp. Các đơn vị địa phương lựa chọn phim và bố trí lịch chiếu phù hợp với từng điểm.

Danh sách những phim chiếu lưu động gồm phim truyện “Thanh âm vượt đại dương”, các phim tài liệu “Làng xây đảo”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Tâm tình của gốm”, “Nghê - Linh vật của người Việt”, “Hành trình áo dài Việt”, “Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng”, "Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài”.

Các phim hoạt hình gồm “Phật Hoàng”, “Người thầy của muôn đời”, “Liên kết”, “Sự tích cây Nêu ngày Tết”, “Poocbaga”, “Hàng xóm láng giềng”, “Ngọn lửa vĩnh cửu”, “Tiếng cồng Núi Nưa”, “Sự tích hoa trạng nguyên” và “Ngọn đèn ấm áp”.

Các rạp sẽ công bố giờ chiếu cụ thể và hướng dẫn nhận vé miễn phí tại quầy. Theo kế hoạch, phương thức nhận vé được công bố trước buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày.