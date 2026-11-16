Tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội

Tuần phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị điện ảnh địa phương, các đơn vị sản xuất, phát hành phim và các doanh nghiệp kinh doanh rạp chiếu phim tổ chức.

Theo đó, chương trình chiếu phim miễn phí tại hệ thống rạp chiếu phim trên phạm vi cả nước sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/11. Các phim được chiếu tại rạp trong Tuần phim này gồm: Các phim truyện: “Chuyện tình Khau Vai”, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” “Báu vật trời cho”, “Quý tử vượt giàu”. Các phim tài liệu: “Dáng đứng Việt Nam”, “Làng xây đảo”. Các phim hoạt hình “Người thầy của muôn đời”, “Phật Hoàng”.

Theo Cục Điện ảnh, các rạp chiếu phim trên cả nước sẽ công bố giờ chiếu cụ thể và hướng dẫn người dân phương thức nhận vé miễn phí tại quầy.

Chương trình Chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24/11/2026, các địa phương tổ chức chiếu phim lưu động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn chưa có rạp. Các đơn vị địa phương lựa chọn phim và bố trí lịch chiếu phù hợp với từng điểm.

Danh sách những phim chiếu lưu động gồm: Phim truyện “Thanh âm vượt đại dương”; Phim tài liệu: “Làng xây đảo”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Tâm tình của gốm”, “Nghê - Linh vật của người Việt”, “Hành trình áo dài Việt”, “Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng”, “Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài”.

Phim hoạt hình: “Phật Hoàng”, “Người thầy của muôn đời”, “Liên kết”, “Sự tích cây Nêu ngày Tết”, “Poocbaga”, “Hàng xóm láng giềng”, “Ngọn lửa vĩnh cửu”, “Tiếng cồng Núi Nưa”, “Sự tích hoa trạng nguyên”, “Ngọn đèn ấm áp”.

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra vào tối 22/11, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Bộ phim truyện “Chuyện tình Khau Vai” do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, được lựa chọn chiếu đêm khai mạc.