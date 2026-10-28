Tổ chức Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển

Theo thông báo của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam và Bộ Y tế chiều 28-10, Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18-11 tại Hà Nội, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình quy tụ các nhà lãnh đạo ngành y tế, bệnh viện, trường đại học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học sự sống của hai nước.

Các nội dung thảo luận tập trung vào những lĩnh vực đang được quan tâm như y tế số, y học chính xác, chăm sóc sức khỏe bền vững, hiện đại hóa bệnh viện, hợp tác nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực y tế. Đây cũng là dịp để hai bên nhìn lại những thành tựu đã đạt được, đồng thời tìm kiếm các giải pháp đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.

Một hoạt động hướng dẫn y tế có sự tham gia của các bác sĩ Thuỵ Điển tại Việt Nam. Ảnh: ĐSQ

Hợp tác y tế là một trong những lĩnh vực nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Thụy Điển. Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Từ những năm 1970, Thụy Điển đã hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống y tế, trong đó có các dự án xây dựng bệnh viện tiêu biểu.

Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội và Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tại Quảng Ninh là những dấu ấn đáng nhớ trong chặng đường hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, năm 2026 cũng đánh dấu 50 năm kể từ khi khởi công Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vào năm 1976.

Qua nhiều thập kỷ, hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở xây dựng bệnh viện và cung cấp thiết bị y tế mà còn mở rộng sang đào tạo chuyên môn, thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học, chính sách y tế và củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hiện đại hóa ngành y, chuyển đổi số và phát triển các dịch vụ chăm sóc chuyên sâu, những kinh nghiệm và thế mạnh của Thụy Điển được kỳ vọng sẽ góp phần mở ra thêm các cơ hội hợp tác thiết thực.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho biết, giá trị của 50 năm hợp tác không chỉ nằm ở những công trình đã xây dựng mà còn ở tri thức, kỹ năng và các mối quan hệ chuyên môn được vun đắp qua thời gian. Theo ông, khi hệ thống y tế Việt Nam tiếp tục đổi mới, hai nước cần phát huy nền tảng hợp tác hiện có, hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và cải thiện đời sống người dân.

Cùng quan điểm, ông Marcus Persson, Tham tán Thương mại kiêm Giám đốc quốc gia của Business Sweden tại Việt Nam, nhận định những mục tiêu phát triển y tế của Việt Nam tạo cơ hội kết hợp kinh nghiệm, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của Thụy Điển với kiến thức thực tiễn và các ưu tiên của Việt Nam. Việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở y tế và giới nghiên cứu có thể góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hợp tác đào tạo giữa sinh viên Thuỵ Điển và sinh viên trường Đại học Y tế công cộng. Ảnh: ĐSQ

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu của Thụy Điển sẽ tham gia, gồm AstraZeneca, Diaverum, Ericsson, EviBody, Getinge, Viện Karolinska, Surgical Science, Sweco và Swecare. Các đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ dược phẩm, chăm sóc chuyên khoa, công nghệ và thiết bị y tế đến kết nối số, mô phỏng lâm sàng, nghiên cứu y học và hạ tầng bệnh viện.

Chương trình do Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, Business Sweden và Viện Karolinska tổ chức, phối hợp với các đối tác thuộc khuôn khổ Team Sweden cùng các cơ sở y tế, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp của hai nước.

Không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm một dấu mốc trong quan hệ song phương, Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 còn hướng tới tăng cường trao đổi chuyên môn, củng cố các quan hệ hợp tác hiện có và mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới. Qua đó, hai nước kỳ vọng phát huy thành quả của 50 năm qua, tạo thêm lợi ích thiết thực cho nhân viên y tế, người bệnh và gia đình trong giai đoạn tiếp theo.