Tổ chức tuần lễ cao điểm Ngày hội Văn hóa công nhân ngành Công Thương

Đây là nội dung tại Hướng dẫn số 489/HD-CĐCT ngày 2/11/2026 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về Tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp công đoàn.

Xây dựng văn hóa công nhân, văn hóa công đoàn

Theo đó, thực hiện Hướng dẫn số 19/HD-TLĐ ngày 22/10/2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 489/HD-CĐCT tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp công đoàn.

Mục đích đề ra nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn về phát triển văn hóa; đưa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) trở thành dịp sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa đối với đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng văn hóa công nhân, văn hóa công đoàn, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Tạo không gian để đoàn viên, người lao động trực tiếp tham gia, sáng tạo, giao lưu và thụ hưởng văn hóa; tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống giai cấp công nhân, công đoàn Việt Nam, văn hóa ngành nghề và những giá trị tốt đẹp hình thành trong lao động, sản xuất. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, người sử dụng lao động và cộng đồng doanh nghiệp để huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ đoàn viên, người lao động.

Đối tượng tham gia là cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; khuyến khích người sử dụng lao động, gia đình đoàn viên, người lao động, cộng đồng dân cư tại nơi có đông công nhân lao động và các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng công đoàn tổ chức và tham gia các hoạt động phù hợp.

Tổ chức đa dạng các hoạt động

Về nội dung hoạt động trọng tâm, theo hướng dẫn của Công đoàn Công Thương Việt Nam, các cấp công đoàn căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và nhu cầu, điều kiện của đoàn viên, người lao động để lựa chọn nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức phù hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Cụ thể, tổ chức cho công nhân được trải nghiệm, tham gia sinh hoạt tại các cung văn hóa, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao của tổ chức Công đoàn; bảo tàng, thư viện, di tích, di sản văn hóa, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, nhà hát, không gian sáng tạo và thiết chế văn hóa của địa phương, doanh nghiệp. Phối hợp vận động các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi, bảo tàng, di tích, đơn vị nghệ thuật và doanh nghiệp có chính sách miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ hoặc ưu đãi phù hợp cho đoàn viên, người lao động.

Tổ chức liên hoan, hội diễn, giao lưu văn nghệ quần chúng; chương trình nghệ thuật phục vụ công nhân; ưu tiên tác phẩm về quê hương, đất nước, công nhân, công đoàn, tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển Tổ chức trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống các dân tộc; trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc; thực hành, truyền dạy di sản văn hóa; giới thiệu ẩm thực, làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và giá trị văn hóa đặc trưng của các vùng, miền.

Bên cạnh đó, khuyến khích đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân di cư, trực tiếp giới thiệu văn hóa quê hương; tăng cường giao lưu giữa các nhóm công nhân, thế hệ, vùng miền, dân tộc; qua đó bồi đắp tinh thần đại đoàn kết và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

Ngoài ra, tổ chức giải, hội thao, giao hữu hoặc hoạt động trải nghiệm thể thao quần chúng phù hợp như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball, chạy bộ, kéo co, trò chơi vận động và các môn thể thao được công nhân yêu thích. Kết hợp tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần; truyền thông, thực hành an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; an toàn, vệ sinh thực phẩm; xây dựng lối sống lành mạnh và môi trường làm việc an toàn.

Tôn vinh, biểu dương công nhân có sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, thành tích trong lao động, học tập, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đóng góp cho tập thể, cộng đồng. Triển khai hiệu quả Đề án “Công đoàn tham gia xây dựng, thúc đẩy văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025 - 2030” của Công đoàn Công Thương Việt Nam; xây dựng và lan tỏa các giá trị “Văn hóa công đoàn”, “Văn hóa công nhân”, “Văn hóa an toàn tại nơi làm việc”, môi trường làm việc văn minh, hạnh phúc.

Tổ chức lớp, điểm trải nghiệm hoặc hướng dẫn kỹ năng số, “Bình dân học vụ số”, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm; giới thiệu học liệu số, sách điện tử, nền tảng học tập. Khuyến khích ứng dụng công nghệ, truyền thông đa phương tiện, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo để giới thiệu câu chuyện văn hóa công nhân, di sản văn hóa, sản phẩm sáng tạo của công nhân.

Căn cứ Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm tới các cấp công đoàn. Tổ chức ít nhất 1 hoạt động cấp ngành hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, có thời gian, địa điểm, nội dung cụ thể báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước ngày 15/10 hàng năm để tổng hợp điều phối chung. Công đoàn tập đoàn, tổng công ty, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, người lao động về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam; quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam; vận động xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân.