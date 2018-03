Tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhiều quốc gia

Trong hai ngày 20 và 21/3, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Australia, New Zealand, Canada và Mexico đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở Sổ tang tưởng nhớ đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, từ trần ngày 17/3 vừa qua.

Tập thể cán bộ Tổng lãnh sự quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Sydney viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Khánh Linh/PV TTXVN tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, đại sứ quán các nước, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, cùng cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại thủ đô Canberra đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Australia để dự lễ viếng cố Thủ tướng và ký Sổ tang chia buồn.

Đại sứ Lào tại Australia bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước việc nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nhà lãnh đạo kính mến của nhân dân Việt Nam, người đồng chí tốt của chính phủ và nhân dân Lào, đã qua đời. Trong khi đó, đại diện Đại sứ quán Mỹ khẳng định những đóng góp to lớn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đối với quan hệ Mỹ - Việt Nam khi ông là Thủ tướng Việt Nam đầu tiên có chuyến thăm chính thức tới Mỹ, đánh giá ông là người đã thúc đẩy cải cách kinh tế và mang lại sự thịnh vượng cho Việt Nam.

Tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Sydney do Tổng Lãnh sự Trịnh Đức Hải đứng đầu đã tổ chức lễ viếng và ghi Sổ tang tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Các hoạt động tương tự cũng được tổ chức tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Perth (Pớt).

* Tại New Zealand, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cũng đã mở Sổ tang và tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Wellington. Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, bà con Việt kiều, các học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại thủ đô Wellington, cùng bạn bè New Zealand và quốc tế đã tới dự lễ viếng và ghi Sổ tang.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và ghi Sổ tang với nội dung: “Suốt thời gian hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của mình kể từ năm 1947, trên nhiều cương vị lãnh đạo, từ cơ sở đến Trung ương, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, với bản lĩnh cách mạng và sáng tạo, gắn bó máu thịt với nhân dân, Chú Sáu Khải đã có nhiều đóng góp to lớn và xuất sắc vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gần 9 năm lãnh đạo Chính phủ (1997-2006), Chú Sáu Khải được ghi nhận là vị Thủ tướng thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải cách và hội nhập quốc tế của Việt Nam, để lại tình cảm sâu nặng với đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế. Chú là một tấm gương trong sáng và mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản”.

* Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, sáng 20/3, Đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Đức Hòa cùng toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam ở Canada đã cùng tiến hành nghi thức trang nghiêm và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ Đổi mới.

Trong giây phút xúc động và tiếc thương vô hạn, Đại sứ Nguyễn Đức Hòa đã ghi lại dòng lưu bút bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đối với cố Thủ tướng Phan Văn Khải, đồng thời nêu bật những dấu ấn quan trọng của đồng chí Phan Văn Khải đối với công cuộc Đổi mới, xây dựng đất nước, và việc vun đắp mối quan hệ Canada - Việt Nam. Đại sứ viết: “Cố Thủ tướng đã đi xa, song tại căn nhà 85 Glebe vẫn lưu giữ những kỷ vật mà cố Thủ tướng đã gửi tặng khi dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Canada năm 2005 và khai trương Nhà Việt Nam tại Ottawa”.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Đức Hòa ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Vũ Quang Thịnh/PV TTXVN tại Canada

Đại sứ Nguyễn Đức Hòa cũng đã điểm lại những dấu mốc, những thành tựu chính trong cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Phan Văn Khải, một con người luôn trăn trở với sự phát triển của đất nước và có lối sống rất bình dị, gần gũi với những người xung quanh. Trong ngày 20/3, nhiều đoàn đại biểu, đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn và đại diện Đảng Cộng sản Marxit Leninnit Canada đã đến viếng, ghi Sổ tang tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Đại sứ Hy Lạp và Đại sứ Iraq tại Canada gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đại diện Đại sứ quán Thái Lan gửi lời chia buồn tới Chính phủ, người dân và gia đình cố Thủ tướng. Đại diện Đảng cộng sản Marxit Leninnit Canada bày tỏ tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng, nhấn mạnh đây là sự mất mát to lớn của người dân Việt Nam. Ngoài ra, đại diện Đại sứ quán Qatar, Guyana và Slovenia cũng đã tới viếng và viết lời chia buồn. Bộ Ngoại giao Canada, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Canada, Hiệp hội Canada Việt Nam (CVS), Hội sinh viên Việt Nam tại Ottawa và bà con kiều bào đăng ký đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong ngày 21/3.

Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vancouver cũng sẽ tổ chức lễ viếng và ghi Sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong hai ngày 22 và 23/3.

* Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong hai ngày 20 và 21/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Mexico đã tổ chức lễ viếng và mở Sổ tang đón tiếp bạn bè sở tại, đại diện Ngoại giao đoàn và các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Mexico, cùng các tổ chức, cá nhân bà con cộng đồng người Việt đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được cử hành trọng thể trong niềm xúc động của tất cả những người tham dự. Đoàn cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mexico, do Đại sứ Nguyễn Hoài Dương làm trưởng đoàn, đã thắp hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã ghi Sổ tang bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đại sứ các nước Pakistan, Cuba, Algeria, Thái Lan, Peru và Đại biện Malaysia tại Mexico đã đến ghi Sổ tang, gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam và gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Bộ Ngoại giao Mexico đã gửi điện chia buồn. Đồng chí Alberto Anaya, Tổng Bí thư đảng Lao động Mexico (PT), đã thay mặt toàn đảng gửi vòng hoa viếng.

TTXVN/Báo Tin tức