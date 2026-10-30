Tổ chức triển lãm chủ đề 'Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển'

Thái Nguyên tổ chức triển lãm với chủ đề “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển” nhằm kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (1831 - 2026) góp phần tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa và giới thiệu những thành tựu nổi bật của tỉnh.

Triển lãm với diện tích 360m², trưng bày trên 700 hình ảnh, hiện vật, tư liệu về các thời kỳ lịch sử, sách, tạp chí về vùng đất con người Thái Nguyên, các sản phẩm tiêu biểu về thành tựu kinh tế, văn hoá - xã hội, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số...

Không gian trưng bày gồm 3 phần, 8 chủ đề, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên trong 195 năm qua.

Triển lãm "Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu, hội nhập và phát triển"

Phần 1 gồm 2 chủ đề giới thiệu quá trình thành lập Thái Nguyên đến cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Năm 1831, tỉnh Thái Nguyên được thành lập, mở ra dấu mốc quan trọng trong lịch sử địa phương. Trải qua các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, tiêu biểu là Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917, tinh thần đấu tranh kiên cường của Nhân dân tiếp tục được hun đúc.

Từ năm 1936, cơ sở Đảng đầu tiên được thành lập tại xã La Bằng (Đại Từ) tạo tiền đề cho phong trào cách mạng phát triển. Tháng 8.1945, nhân dân Thái Nguyên vùng lên giành chính quyền, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

Phần 2 gồm 3 chủ đề liên quan đến thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1946 - 1975).

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1946 - 1975), Thái Nguyên là địa bàn chiến lược của vùng Việt Bắc, góp phần bảo vệ An toàn khu, chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, đóng góp vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đến thăm, làm việc tại Thái Nguyên, đặc biệt là chuyến thăm ngày 1.1.1964 và lời căn dặn xây dựng tỉnh trở thành một trong những địa phương giàu có, phồn thịnh ở miền Bắc.

Đây là nguồn động viên để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phát huy truyền thống, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Không gian bên trong triển lãm

Phần 3 gồm 3 chủ đề Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn xa (từ năm 1975 đến nay).

Từ năm 1975 đến nay, Thái Nguyên không ngừng đổi mới, phát triển, khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp, giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ của vùng.

Những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh và đối ngoại tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục phát triển bền vững.

Phát huy truyền thống 195 năm xây dựng và phát triển, Thái Nguyên đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trước năm 2030, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Hoạt động trưng bày triển lãm lần này hòa chung không khí sôi động cùng hàng loạt chương trình lớn như Festival trà quốc tế Thái Nguyên 2026, Concert “Nối vòng tay lớn”.

Triển lãm vừa tôn vinh các thành tựu lịch sử, truyền thống văn hóa, cách mạng, là dịp để cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các em học sinh, sinh viên biết đến nhiều hơn về tỉnh Thái Nguyên qua 195 năm xây dựng và phát triển.