Tổ chức trang trọng triển lãm thành tựu công nghệ và vinh danh nhà khoa học ngành Xây dựng

Bộ trưởng Trần Hồng Minh vừa chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức Lễ tuyên dương các nhà khoa học tiêu biểu; Hội nghị chuyên đề, tọa đàm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Lễ ra mắt Cổng thông tin và Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành Xây dựng năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chuyên môn tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ tuyên dương các nhà khoa học tiêu biểu; Hội nghị chuyên đề, tọa đàm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Lễ ra mắt Cổng thông tin và Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tổ chức ngày 16/11 tới đây.

Đánh giá đây là sự kiện quy mô lớn, mang ý nghĩa quan trọng với ngành trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được lãnh đạo Đảng, Nhà nước xác định là động lực chủ chốt đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thứ trưởng phụ trách và các đơn vị liên quan phải bám sát kế hoạch, triển khai đồng bộ, thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả.

"Gắn nhiệm vụ cụ thể với chiến lược hành động, bằng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đến nay, công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của ngành Xây dựng bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Không chỉ thể hiện qua số lượng đề tài đăng ký mà còn được cụ thể hoá bằng sản phẩm, năng suất lao động, hiệu quả chi phí đầu tư.

Sự kiện sẽ là dịp để ngành Xây dựng giới thiệu những thành tựu đó. Những sản phẩm khoa học công nghệ được lựa chọn và đưa lên Cổng thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sắp ra mắt của Bộ Xây dựng phải là những công nghệ tiêu biểu, mang tính chiến lược, nêu bật tính ứng dụng thực tiễn, từ đó thể hiện quyết tâm của toàn ngành trong cụ thể hóa Nghị quyết 57, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, hoạt động tuyên dương các nhà khoa học tiêu biểu cũng cần được chuẩn bị trang trọng, tạo nguồn cổ vũ, khích lệ các nhà khoa học, nhà giáo và đoàn viên thanh niên - thế hệ tương lai của đất nước tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào bước vào kỷ nguyên mới", Bộ trưởng nói.

Theo kế hoạch, Lễ tuyên dương các nhà khoa học tiêu biểu; Hội nghị chuyên đề, tọa đàm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Lễ ra mắt Cổng thông tin và Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành Xây dựng sẽ được tổ chức vào ngày 16/11 tới đây.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức dự kiến lựa chọn đc 130 đề tài khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích, hiệu quả thiết thực trong thực tiễn đưa vào triển lãm.

Nhiều đề tiêu biểu trong đó của các nhà khoa học đến từ các trường đại; Viện khoa học, các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị thuộc Bộ như: Đại học Hàng Hải; Đại học Công nghệ GTVT; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Cục Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.