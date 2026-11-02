Tổ chức trải nghiệm cho học sinh tại Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa

Các em hào hứng tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú.

Tại đây, các em được tham gia lớp học "đặc biệt", giới thiệu về những hiện vật lịch sử, văn hóa của người Sa Huỳnh và Vương quốc Chămpa xưa cũng như các vật dụng sinh hoạt, sản xuất truyền thống người Việt đã từng sử dụng vài chục năm trước, đồng thời xem phim tư liệu và xem các hiện vật của văn hóa Chămpa. Ngoài ra, các em được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú như vẽ tranh, tô màu, ghép chữ, khắc tượng, làm gốm, tham gia hỏi - đáp tìm hiểu kiến thức và các trò chơi dân gian truyền thống... Qua đó, với phương châm "Học mà chơi, chơi mà học" thông qua sự phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường nhằm đưa di sản văn hóa Chămpa đến gần hơn thế hệ trẻ. Các em học sinh được bồi dưỡng kiến thức về lịch sử văn hóa, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, góp phần giáo dục toàn diện học sinh.