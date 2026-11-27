Đối tượng Hào thực hiện lại quá trình gây án. Ảnh: Anh Tầm.

Trước sự chứng kiến của Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh và Luật sư, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã cho bị can Huỳnh Nhật Hào diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2026, Hào cho Huỳnh Văn Hai (SN 1976, ngụ xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) vay 2 triệu đồng để lấy tiền mua vé số bán. Sau đó, Hào nhiều lần gặp Hai đòi nhưng người này không trả.

Ngày 3/8, qua thăm dò Hào biết Hai có tiền trong người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện, trên đường Hào chở Hai đi đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình thì Hào dừng xe lại rồi bất ngờ giật lấy cái bóp của Hai đang đeo trên người để lấy tiền. Hai tri hô “Cướp, cướp”.

Lúc này, Hào lấy cây dao Thái Lan chuẩn bị từ trước đâm Hai hàng chục nhát. Khi thấy nạn nhân đã bất tỉnh, Hào lấy hết số tiền trong bóp của Hai được 450.000 đồng. Sợ bị phát hiện, Hào đã kéo xác nạn nhân ra phía sau chòi gần đó rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp cùng Cục CSHS, Công an xã Khánh Bình và các lực lượng trên tuyến biên giới nhanh chóng điều tra, truy xét đối tượng.

Việc thực nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng. Ảnh: Anh Tầm.

Thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, ngày 24/8, Hào đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Việc thực nghiệm điều tra được xem là hoạt động nhằm kiểm tra lại tình tiết chứng cứ của vụ án, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự, phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.