Tổ chức thực hiện là khâu quyết định

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tinh thần của Quốc hội là quyết liệt, khẩn trương, kịp thời hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trên tinh thần này, báo cáo trước Quốc hội ngày 17-10, Thủ tướng Chính phủ cũng cam kết sẽ nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu là năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ngày 16-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh, chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động của bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống nhân dân. Khi vướng mắc về thể chế, cơ chế đã được tháo gỡ mà công việc vẫn chậm, phải xem lại năng lực thực hiện, sự phối hợp và trách nhiệm của cán bộ. Cần xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật…

Thời gian thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 không còn nhiều, trong khi yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đã chỉ ra, mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và nhân dân. Vì vậy, không còn cách nào khác, toàn hệ thống chính trị phải quyết tâm thúc đẩy năng lực thực thi, hoàn thành nhiệm vụ ở từng vị trí cụ thể. Trong đó, tổ chức thực hiện vẫn là khâu quyết định: xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, nguồn lực và kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.