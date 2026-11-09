Tổ chức thi tuyển kiến trúc cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ được khởi công năm 2007 và đưa vào sử dụng từ năm 2014 trên diện tích 7,3 ha tại đồi Cá Chuối, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Hiện nay, công trình chỉ khắc tên khoảng 18.300 liệt sĩ của 13 huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Phú Thọ (cũ); chưa ghi danh các liệt sĩ khu vực Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Bên cạnh đó, thông tin địa chỉ ghi theo 3 cấp hành chính cũ không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hiện nay. Mặt khác, kiến trúc hiện hữu chưa thể hiện rõ tầm vóc hợp nhất và lối tiếp cận từ tuyến đường Nguyễn Tất Thành chưa được khai thác tối đa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn đã trình bày 3 phương án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Cả 3 phương án đều phát triển trên mặt bằng tổng thể hiện có, hướng tới xây dựng mới Đài tưởng niệm cùng hệ thống bia ghi danh liệt sĩ toàn tỉnh (sau sáp nhập, Phú Thọ có 35.750 liệt sĩ, 3.094 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã từ trần và 36 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống); đồng thời mở lối lên Đài tưởng niệm và bãi đỗ xe mới kết nối trực tiếp từ đường Nguyễn Tất Thành, cải tạo cảnh quan và bổ sung cây xanh...

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo phương án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị sau khi nghe ý kiến thảo luận của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh là việc làm hết sức cần thiết nhằm tạo lập không gian tưởng niệm linh thiêng, khang trang, xứng tầm với vị thế của tỉnh Phú Thọ; đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh đây là công trình mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về truyền thống, văn hóa và lịch sử của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc chuẩn bị đầu tư phải được thực hiện kỹ lưỡng, bài bản và chu đáo.

Đồng chí giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; trong đó làm rõ sự cần thiết, ý tưởng, tính khả thi của từng phương án, trình tự pháp lý và lộ trình hoàn thành.

Để lựa chọn được phương án kiến trúc tối ưu, đảm bảo hài hòa giữa tính mỹ thuật, ý nghĩa lịch sử, văn hóa, tâm linh và cảnh quan chung của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thi tuyển kiến trúc công trình.

Tất cả các nội dung công việc cần nhanh chóng hoàn thiện để báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định.