Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026

VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 189/KH-VKSTC ngày 3/11/2026 về việc thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát đối với VKSND tỉnh, thành phố năm 2026.

Về mục đích, theo Kế hoạch, nhằm tuyển dụng người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định vào làm công chức nghiệp vụ kiểm sát trong ngành Kiểm sát nhân dân, nhằm bổ sung đủ số lượng công chức còn thiếu tại VKSND cấp tỉnh, VKSND khu vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành.

Yêu cầu đặt ra là bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và phù hợp với đặc thù của Ngành; bảo đảm tính cạnh tranh; tuyển dụng đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Chỉ tiêu công chức nghiệp vụ kiểm sát cho 6 VKSND tỉnh, thành phố.

Về chỉ tiêu tuyển dụng, Kế hoạch nêu rõ: Tuyển dụng 50 chỉ tiêu biên chế vào vị trí việc làm Chuyên viên nghiệp vụ kiểm sát cho 6 VKSND tỉnh, thành phố (Khánh Hòa, Lâm Đồng, Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Đồng Nai) theo số lượng chỉ tiêu của từng đơn vị.

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự thi tuyển: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch; đủ 18 tuổi trở lên, nam không quá 37 tuổi, nữ không quá 35 tuổi; đang cư trú tại Việt Nam; có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch tự khai rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.

Có bằng cử nhân ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát, hình thức đào tạo chính quy của Trường Đại học Kiểm sát.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.

Trường hợp khác do Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Công chức ngành Kiểm sát nhân dân. (Ảnh minh hoạ)

Những người sau đây không được đăng ký dự thi: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

Bản thân và gia đình có những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng, của ngành Kiểm sát nhân dân;

Không áp dụng đối với người đang là công chức.

Về hình thức, thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026 được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Môn thi điều kiện kiểm tra kiến thức, năng lực chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung thi: 60 câu hỏi đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

Thời gian thi: 60 phút. Người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì được tham dự vòng 2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi Vòng 1.

Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành. Hình thức thi: Viết. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát. Thời gian thi: 180 phút. Thang điểm: 100 điểm.

Việc tổ chức chấm thi Vòng 2 được thực hiện theo Quy chế tuyển dụng công chức VKSND ban hành kèm theo Quyết định 16/QĐ-VKSTC ngày 26/8/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Thời gian thi: Dự kiến trong tháng 12/2026. Địa điểm: Tổ chức 2 vòng thi (Vòng 1, Vòng 2) tại Trường Đại học Kiểm sát. Địa chỉ: Số 59, ngõ 230, đường Ỷ La, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Ngoài ra, Kế hoạch nêu rõ việc xác định người trúng tuyển. Theo đó, người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên.

Có kết quả điểm thi nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của Ngành theo Kế hoạch này.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển là người có kết quả điểm thi nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) cao hơn.

Trường hợp vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Viện trưởng VKSND tối cao sẽ quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.