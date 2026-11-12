Tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Hoàng Văn Nọn

Đồng chí Hoàng Văn Nọn.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Nọn đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng. Qua đó, thể hiện niềm tự hào, sự tri ân đối với người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một trong những đảng viên thuộc lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; góp phần khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí, tiếp tục giáo dục truyền thống trên quê hương cội nguồn cách mạng.

Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, học sinh, sinh viên và nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh. Thành viên Ban tổ chức và các tổ giúp việc cuộc thi không thuộc đối tượng dự thi.

Nội dung tập trung tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Nọn đối với Đảng, đất nước và quê hương Cao Bằng. Tài liệu tham khảo gồm: “Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Nọn” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì biên soạn; sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (1930 - 2020)” và “Đất và người Cao Bằng”. Các tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ https://tuyengiaocaobang.vn.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Cao Bằng tại địa chỉ https://dangcongsan.vn/caobang hoặc Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Người dự thi sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối internet để tham gia.

Mỗi lượt thi, hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên 20 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có 1 đáp án đúng nhất; đồng thời, người dự thi trả lời thêm câu hỏi dự đoán tổng số người tham gia cuộc thi. Thời gian hoàn thành bài thi là 20 phút. Mỗi tài khoản dự thi được tham gia tối đa 2 lần và được tính kết quả điểm số cao nhất trong 2 lần thi.

Cuộc thi dự kiến diễn ra trong 7 ngày, vào nửa đầu tháng 12/2026. Kết quả thi cá nhân được công bố trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy và Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi kết thúc cuộc thi.

Ban tổ chức dự kiến trao 14 giải thưởng cho tập thể và cá nhân, gồm 3 giải tập thể (1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba) và 11 giải cá nhân (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích). Mức thưởng cao nhất đối với tập thể là 4 triệu đồng và cá nhân là 2 triệu đồng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức cuộc thi; đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Thông qua cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Cao Bằng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Nọn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Nọn”.pdf