Tổ chức thi đấu các nội dung môn Điền kinh - Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I, năm 2026

Các vận động viên tranh tài nội dung chạy 400m nam.

Giải có sự tham gia của 19 đoàn với gần 100 vận động viên (VĐV) đến từ ngành Công an và các xã, phường trong tỉnh. Theo Điều lệ Giải đấu, các VĐV tranh tài các nội dung: chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m (nam, nữ); chạy tiếp sức 4x100m (nam, nữ); chạy 3.000m nữ, 5.000m nam; nhảy cao, nhảy xa (nam, nữ); đẩy tạ 5kg nam, 3kg nữ. Các nội dung thi đấu áp dụng Luật Điền kinh hiện hành của Cục TDTT Việt Nam.

Thi đấu môn điền kinh, nội dung nhảy cao nữ.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng chuyên môn của Giải lần này khá đồng đều. Nhiều VĐV trẻ thể hiện nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt, tạo nên sự cạnh tranh ở nhiều nội dung chạy cự ly ngắn và trung bình, phản ánh sự phát triển của phong trào điền kinh tại các địa phương trong tỉnh.

Công tác tổ chức Giải được triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng điều lệ và quy định chuyên môn. Sân bãi, trang thiết bị thi đấu, lực lượng trọng tài, y tế, an ninh và các điều kiện phục vụ thi đấu được chuẩn bị đầy đủ, tạo điều kiện để các VĐV thi đấu an toàn, đạt kết quả tốt.

Thi đấu môn điền kinh, nội dung nhảy xa nữ.

Các vận động viên tranh tài nội dung chạy 100m nữ.

Giải Điền kinh - Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I, năm 2026 tổ chức nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo động lực phát triển phong trào TDTT trong các tầng lớp nhân dân.

Đây cũng là dịp nâng cao năng lực tổ chức, điều hành chuyên môn của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những VĐV có thành tích xuất sắc, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh và đóng góp cho thể thao quốc gia.