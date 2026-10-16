Tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo quy mô hoàn thiện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra thi công mở rộng nền đường 22 m theo quy mô hoàn thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra các mũi thi công dọc tuyến, từ Km0+000, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn đến Km62, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, tập trung vào một số vị trí phải xử lý kỹ thuật hang karst, sạt trượt và hoàn thiện nền đường xen kẹp giữa các cầu.

Theo quy mô giai đoạn 1, nền đường rộng 17 m, các hạng mục nền, cầu, cống, thảm bê tông nhựa mặt đường cơ bản được triển khai trên toàn tuyến. Tổng sản lượng xây lắp đạt trên 10.300 tỷ đồng, tương đương 71% giá trị các gói thầu. Hiện nay, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai đào bạt mái, đắp cạp mở rộng nền đường từ 17 m lên 22 m theo quy mô hoàn thiện; thi công cấp phối đá dăm, rãnh siêu cao, gia cố mái taluy, kéo dài cống và hầm chui. Một số phân đoạn đã hoàn thành nền đường, chuyển sang thi công móng và mặt đường phần mở rộng.

Tuy nhiên, quá trình thi công có một số khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng bổ sung theo quy mô nền đường 22 m, thiếu nguồn cung vật liệu đá phục vụ thảm bê tông nhựa tạo nhám.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch yêu cầu doanh nghiệp dự án và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công đồng loạt các mũi trên toàn tuyến; xây dựng tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục, nhất là những vị trí còn vướng mắc về mặt bằng, xử lý kỹ thuật phức tạp và các đoạn chưa hoàn thành thảm bê tông nhựa. Mục tiêu trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 62 km cao tốc từ Đồng Đăng đến Đông Khê, đủ điều kiện để đề xuất cấp có thẩm quyền đưa vào khai thác có kiểm soát dịp Tết Nguyên đán 2027, tạo thuận lợi nhân dân đi lại.

Phó Chủ tịch UBND Hoàng Văn Thạch yêu cầu tổ chức thi công khoa học, xử lý mái ta luy đảm bảo an toàn.

Đồng chí nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn giao thông. Yêu cầu doanh nghiệp dự án chủ động phương án cung ứng vật liệu, tập trung hoàn thiện các hạng mục thiết yếu phục vụ khai thác tuyến đường; đồng thời tiếp tục triển khai mở rộng nền đường theo quy mô hoàn thiện 22 m, bảo đảm tổ chức thi công khoa học, không để ảnh hưởng đến mục tiêu đưa đoạn tuyến vào khai thác. Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng, quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra.