Ban Tổ chức chương trình trao cúp lưu niệm cho các đơn vị tham gia- Ảnh: P.V

Sân chơi “Điểm đến an toàn năm 2026” có chủ đề “Sinh viên với văn hóa giao thông”, với sự tham gia của 4 đội thi đến từ Trường đại học Quảng Bình và Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị, được chia thành 2 trận thi đấu.

Quang cảnh trận thi đấu tại Trường đại học Quảng Bình - Ảnh: P.V

Trận thi đấu thứ nhất được tổ chức vào ngày 16/11, tại Trường đại học Quảng Bình với 2 đội tham gia. Trận thi đấu thứ hai được tổ chức ngày 18/11, với 2 đội thi đến từ Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị. Các đội thi trải qua 3 phần thi, gồm: Hiểu biết; Hành trình an toàn và An toàn bắt đầu từ bạn.

Các đại biểu và sinh viên tham dự chương trình tại Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị - Ảnh: L.M

Ở phần thi Hiểu biết, các đội có 11 câu hỏi trả lời theo các hình thức: Trắc nghiệm, xử lý tình huống, phát hiện lỗi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường thủy và đường sắt. Phần thi Hành trình an toàn, mỗi đội cử 10 thành viên tham gia mô hình vượt chướng ngại vật để lấy các mảnh ghép, ghép thành biển báo hoàn chỉnh và gắn tên biển báo cho đúng với biển báo đã ghép.

Các đội thi Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị tham gia phần thi tiểu phẩm - Ảnh: L.M

Ở phần thi An toàn bắt đầu từ bạn, mỗi đội thi chuẩn bị 1 tiểu phẩm, thời lượng từ 5-7 phút. Trong tiểu phẩm, đội thi đưa ra được 5 lỗi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT; cách xử lý tình huống và lồng ghép tuyên truyền các quy định liên quan.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại Thành Ngân và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) trao quà cho các cổ động viên - Ảnh: L.M

Bằng những hiểu biết về Luật Trật tự ATGT, cùng kỹ năng sáng tạo, sự thông minh, năng động, các bạn sinh viên đến từ 4 đội thi của Trường đại học Quảng Bình và Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị đã tạo ra không khí thi đấu gay cấn, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Ban Tổ chức chương trình và các đội thi của Trường đại học Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: P.V

Tại chương trình, Ban Tổ chức có nhiều câu hỏi thú vị dành cho các cổ động viên, vừa tạo không khí sôi nổi tại sân chơi, vừa góp phần tuyên truyền kiến thức về ATGT cho sinh viên, người dân.

Ban Tổ chức chương trình trao giải và chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị - Ảnh: L.M

Chương trình “Điểm đến an toàn năm 2026” được tổ chức thành công sau hai ngày ghi hình. Đây là sân chơi truyền hình được tổ chức thường niên trong gần 15 năm qua, góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân. Năm 2026, sân chơi có chủ đề “Sinh viên với văn hóa giao thông”, nhằm giúp các bạn sinh viên, thanh niên, các bậc phụ huynh và cộng đồng có thêm kiến thức bổ ích về những quy định liên quan đến trật tự ATGT và ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông.