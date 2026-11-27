Ngày 27/11/2026, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo thông tin về phiên họp hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Theo thông tin tại họp báo, trong hai ngày 26-27/11/2026, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 cùng chuỗi các sự kiện liên quan tại Hà Nội, bao gồm phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU, CPTPP-ASEAN, Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-EU-ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái tại cuộc họp báo (Ảnh: BCT)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, với chủ đề của năm Chủ tịch CPTPP 2026 là “Tầm nhìn chung, Hành động chung”, các Thành viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của Hiệp định trong thời gian tới.

Trong đó, Thứ trưởng Thái nhấn mạnh một số kết quả nổi bật như, các thành viên nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời đặt tại Nhật Bản. “Đây là nỗ lực của tất cả thành viên CPTPP nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong hoạt động của CPTPP, đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng của Hiệp định trong thời gian tới” - Thứ trưởng Thái nói.

Bên cạnh đó, các Thành viên đã thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán nâng cấp Hiệp định trong một số lĩnh vực quan trọng như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, với mục tiêu cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027. Những nỗ lực này nhằm bảo đảm CPTPP tiếp tục là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, năng động, phù hợp với những chuyển biến của kinh tế và thương mại toàn cầu.

Cũng theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, các thành viên nhất trí khởi động đàm phán gia nhập CPTPP với UAE, Indonesia và Philippines, đồng thời quyết tâm thúc đẩy để sớm kết thúc đàm phán gia nhập với Uruguay.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Diễn đàn doanh nghiệp CPTPP-EU-ASEAN với sự tham gia của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU và đại diện của các Tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và CPTPP. Thông qua các hoạt động này, các thành viên mong muốn các chính sách và chương trình hợp tác của CPTPP ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả hơn những cơ hội từ Hiệp định, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối các chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, tại Phiên họp lần này, các Bộ trưởng CPTPP đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Năm 2026 cũng ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.