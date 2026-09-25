Tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi ở đặc khu Trường Sa

Tối 24-9, tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2026 cho thiếu niên, nhi đồng đang sinh sống, học tập trên các đảo. Tại đất liền, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cũng tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho con cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị.

Hoạt động vui Tết Trung thu tại đảo Trường Sa.

Tại các đảo và đất liền, thiếu nhi đã hào hứng tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như rước đèn ông sao; thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân; cùng cán bộ, chiến sĩ và gia đình phá cỗ Trung thu...

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây tặng quà các thiếu nhi.

Dịp này, chỉ huy các đảo đã trao những phần quà Trung thu của UBND đặc khu Trường Sa. Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với thiếu nhi trên các đảo.

Tiết mục văn nghệ do thiếu nhi ở đảo Sinh Tồn biểu diễn.

Hoạt động tổ chức Trung thu ở cả đất liền và trên các đảo thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146, UBND đặc khu Trường Sa đối với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thiếu niên, nhi đồng. Đây cũng là sự sẻ chia, động viên đối với hậu phương của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biển, đảo.