Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp.

Tại hội nghị, lãnh đạo, công chức tư pháp các xã, phường được nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề: Nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; nghiệp vụ công tác tổ chức thi hành pháp luật; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; nghiệp vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác chứng thực, công tác hộ tịch, nuôi con nuôi và bồi thường nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn lập danh mục, đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp xã; trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn tại địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị tổ chức nhằm cập nhật kịp thời các quy định về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ về công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức. Thống nhất nhận thức, cách hiểu và phương pháp áp dụng pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp.