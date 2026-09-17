Tổ chức tài sản mã hóa đầu tiên dự kiến hoạt động trong năm nay

Chiều 15/9/2026 theo giờ địa phương, tại Vienna, Cộng hòa Áo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi có buổi làm việc với bà Mariana Kühnel, tân Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo (FMA), tập trung trao đổi kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường tài chính và định hướng hợp tác giữa hai bên.

Tham dự buổi làm việc về phía Việt Nam có ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (thứ ba, từ trái sang) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UBCK

Tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá cao những chia sẻ của phía Áo về quá trình đổi mới hoạt động quản lý, giám sát để thích ứng với tốc độ phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và sự xuất hiện của các loại tài sản mới.

Trong các nội dung được trao đổi, thị trường tài sản mã hóa là một trong những vấn đề được hai bên dành nhiều thời gian thảo luận. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý thí điểm cho lĩnh vực này và dự kiến những tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên sẽ được cấp phép, đi vào hoạt động trong năm 2026.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết cơ quan quản lý đang xây dựng cơ chế giám sát đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ và hoạt động giao dịch của nhà đầu tư, trên cơ sở tham chiếu các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF).

Theo đó, các nội dung được chú trọng gồm quản lý rủi ro, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư và phòng, chống rửa tiền. Việt Nam cũng mong muốn tham khảo kinh nghiệm của FMA và các cơ quan quản lý thuộc Liên minh châu Âu trong quá trình tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật đối với lĩnh vực tài sản mã hóa.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn

Bên cạnh tài sản mã hóa, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được đề cập tại buổi làm việc. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết nhóm doanh nghiệp này chiếm khoảng 99% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Chính sách hỗ trợ đang được hoàn thiện theo hướng nâng cao năng lực quản trị, tài chính, tuân thủ và chuyển đổi số, qua đó giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng đáp ứng các điều kiện tiếp cận tín dụng và thị trường vốn.

Liên quan đến thị trường chứng khoán, Chủ tịch UBCKNN cho biết Việt Nam đang nghiên cứu việc sắp xếp lại các bảng giao dịch, trong đó có nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cơ quan quản lý đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, tăng tính minh bạch, siết kỷ luật công bố thông tin và tăng cường giám sát nhằm ngăn ngừa các hành vi thao túng, làm giá.

Phản hồi các đề xuất từ phía Việt Nam, bà Mariana Kühnel cho biết nhiều quy định trong lĩnh vực quản lý tài chính được quyết định ở cấp Liên minh châu Âu, trong khi FMA đóng vai trò triển khai các quy định này tại Áo.

Đối với những vấn đề chuyên môn cụ thể, bà Mariana Kühnel đề xuất hai bên tăng cường trao đổi trong khuôn khổ Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đồng thời tổ chức các cuộc họp kỹ thuật trực tuyến để chuyên gia hai bên có thể chia sẻ thông tin và trao đổi sâu hơn về những vấn đề cùng quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhất trí với phương thức hợp tác do FMA đề xuất, đồng thời cho rằng các kênh phối hợp này sẽ giúp cụ thể hóa hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyên môn giữa cơ quan quản lý tài chính hai nước trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cảm ơn bà Mariana Kühnel cùng các đồng nghiệp tại FMA về những trao đổi cởi mở và thiết thực, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý tài chính của Việt Nam và Áo.

Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo là cơ quan giám sát tài chính độc lập, tự chủ và tích hợp của Cộng hòa Áo, được thành lập năm 2002, có trụ sở tại Vienna. FMA thực hiện giám sát đối với ngân hàng, bảo hiểm, quỹ hưu trí, công ty chứng khoán, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu tư, quỹ đầu tư, sở giao dịch chứng khoán, cơ sở hạ tầng thị trường và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ về giám sát thị trường, bảo vệ nhà đầu tư, phòng, chống rửa tiền và xử lý hoạt động tài chính không được cấp phép.