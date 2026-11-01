Tổ chức sử dụng ma túy ở chung cư, 23 người bị bắt tạm giam

Ngày 1-11, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, triệt phá một điểm tổ chức sử dụng ma túy. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng truy xét 30 đối tượng liên quan, khởi tố 23 đối tượng.

Khoảng 3 giờ ngày 3-10, lực lượng chức năng kiểm tra một căn hộ (đường Thi Sách, phường Vũng Tàu), phát hiện 4 đối tượng gồm Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ một gói nylon chứa chất bột màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an khởi tố, bắt giam nhiều người để điều tra. Ảnh: CACC

Từ lời khai, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, phát hiện thêm 4 đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, triệu tập thêm 22 đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ hành vi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 23 đối tượng để điều tra về các tội "Sử dụng trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy".