Tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn nhấn mạnh: Hội nghị sinh hoạt chính trị là dịp khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026”; phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, đổi mới sáng tạo trong công tác, học tập, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị sinh hoạt chính trị, các cán bộ, chiến sĩ được xem một số phim tư liệu về chiến công của lực lượng công an qua một số chuyên án lớn trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc sau ngày thống nhất đất nước.