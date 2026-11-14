Tổ chức show 'Rạng ngời non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy'

Vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy với chủ đề “Rạng ngời non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy” tại tỉnh Cao Bằng.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, phát biểu tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra ngày 21/11 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, với các nội dung: khám, tư vấn, sàng lọc bệnh lý răng miệng miễn phí; hướng dẫn chăm sóc răng miệng và thực hiện một số thủ thuật cơ bản theo chỉ định chuyên môn; tặng quà cho học sinh vượt khó tại địa bàn biên giới, gia đình cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn và người sau cai nghiện có ý chí vươn lên.

Đêm nghệ thuật tuyên truyền phòng, chống ma túy dự kiến diễn ra vào lúc 19h ngày 21/11 tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh Cao Bằng với chủ đề “Rạng ngời non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy”.

Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn tại chương trình nghệ thuật, lan tỏa thông điệp vì cộng đồng không ma túy vào tối 21/11 tới đây tại Cao Bằng.

Chương trình gồm 3 chương: “Cội nguồn cách mạng”, “Giữ trọn bình yên”, “Cao Bằng bừng sáng và đại cảnh kết” với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Đức Phúc, Erik, Hồng Dương…, cùng các nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân địa phương.

Để chuẩn bị cho chương trình, Công an tỉnh được giao làm đầu mối chủ trì phối hợp tại địa phương, tham mưu triển khai các nhiệm vụ, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các điều kiện phục vụ sự kiện.

Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp rà soát đối tượng thụ hưởng, huy động nguồn lực, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau chương trình.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất những nội dung trọng tâm, quy mô, nguồn lực và trách nhiệm phối hợp tổ chức chương trình; các sở, ban, ngành liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thống nhất nội dung và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm các hoạt động tuyên truyền, nghệ thuật và an sinh xã hội được tổ chức đồng bộ, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Phát động tham gia mini game tìm hiểu về phòng, chống ma túy

Theo Công văn số 9737/CAT-PCTCT ngày 09/11/2026, Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia mini game tìm hiểu về phòng, chống ma túy do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an tổ chức trên Fanpage Facebook, với 2 đợt thi trong tháng 11/2026.

Cơ cấu giải thưởng và cách thức tham gia cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra trên Fanpage Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

(https://www.facebook.com/Canhsatdieutratoiphammatuy), gồm 2 đợt:

Đợt 1 từ 10 giờ ngày 9/11 đến 10 giờ ngày 11/11/2026.

Đợt 2 từ 10 giờ ngày 16/11 đến 10 giờ ngày 20/11/2026.

Các tập thể, cá nhân đoạt giải sẽ được trao thưởng tại chương trình nghệ thuật “Rạng ngời non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy”, diễn ra tối 21/11/2026 tại tỉnh Cao Bằng.

Thông qua mini game, góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy; đặc biệt khuyến khích thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia.