Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Phong trào “Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại”. (Ảnh: TTXVN)

Chỉ thị nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; xung đột, chiến tranh, chạy đua vũ trang diễn ra ở nhiều khu vực; các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng. Để nâng cao khả năng phòng thủ đất nước, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại”.

Mục tiêu của Phong trào là nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò chủ thể của Nhân dân và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; đột phá phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng vững mạnh, thích ứng với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Phong trào; tổ chức Phong trào gắn với các phong trào, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; tránh chồng chéo, hình thức. Chỉ thị cũng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng đa dạng, hiện đại; kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống và nền tảng số...