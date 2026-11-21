Giáo sư, bác sĩ Hattori Tadashi thăm khám cho các bệnh nhân trước ca phẫu thuật. Ảnh: Thu Hảo

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho người mắc bệnh đục thủy tinh thể, nhất là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Tân Phú và các địa bàn lân cận được tiếp cận dịch vụ phẫu thuật mắt chất lượng. Trước đó, Trung tâm Y tế khu vực Tân Phú đã tổ chức khám sàng lọc, đánh giá tình trạng mắt, lựa chọn những trường hợp có chỉ định phẫu thuật Phaco. Trước khi tiến hành phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng theo yêu cầu chuyên môn.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên thăm, động viên các bệnh nhân thuộc diện được phẫu thuật Phaco miễn phí. Ảnh: Thu Hảo

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên cho biết: Đây là lần thứ 2 Giáo sư Hattori Tadashi đến Đồng Nai sau đợt phẫu thuật mắt miễn phí cho 120 người bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành vào tháng 6-2026. Lãnh đạo Sở Y tế trân trọng ghi nhận những đóng góp của Giáo sư Hattori Tadashi và Tổ chức APBA trong hơn 2 thập kỷ triển khai các hoạt động phòng, chống mù lòa tại Việt Nam, trong đó có Đồng Nai.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, chương trình không chỉ giúp người bệnh có cơ hội cải thiện thị lực, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ địa phương, đặc biệt là tuyến cơ sở, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn.

Giáo sư Hattori Tadashi cho hay: Mục tiêu của đoàn không chỉ là giúp người bệnh tìm lại thị lực mà còn mang đến hy vọng, cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông mong muốn sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại Đồng Nai trong năm tới.