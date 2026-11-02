Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy

Quang cảnh phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 và kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước ta (9/11/1946 - 9/11/2026), VKSND khu vực 1, TP Cần Thơ đẩy mạnh đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn hoạt động chuyên môn với nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Mới đây, VKSND khu vực 1, TP Cần Thơ phối hợp với UBND phường Ninh Kiều và TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy trong cộng đồng.

Phiên tòa giả định tái hiện một vụ án hình sự với tình huống ba thanh thiếu niên bàn bạc, góp tiền mua ma túy rồi tổ chức sử dụng tại phòng trọ.

Thông qua việc mô phỏng trình tự xét hỏi, tranh luận và tuyên án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, người tham dự có điều kiện tiếp cận trực quan những quy định liên quan, nhận diện hành vi phạm tội, hậu quả pháp lý cũng như những hệ lụy nghiêm trọng mà ma túy có thể gây ra đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Tại phiên tòa giả định, Kiểm sát viên tham gia thực hành quyền công tố, phân tích, đánh giá chứng cứ, làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và quan điểm áp dụng pháp luật.

Thông qua diễn biến phiên tòa, học sinh, sinh viên có thể hình dung rõ hơn hậu quả của việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nhận thức được trách nhiệm pháp lý có thể phải đối mặt nếu tham gia những hành vi vi phạm.

Đại biểu, lãnh đạo các cơ quan ban, ngành tham dự phiên tòa giả định.

Qua đó, thông điệp phòng ngừa tội phạm được chuyển tải bằng một tình huống cụ thể, gần gũi hơn so với cách tuyên truyền pháp luật thuần túy bằng lý thuyết.

Không chỉ dừng lại ở phiên tòa, chương trình còn dành thời gian giao lưu, giải đáp trực tiếp những câu hỏi của học sinh, sinh viên về các tình huống pháp luật thường gặp trong thực tế.

Qua phần trao đổi, người tham dự được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng nhận diện, phòng tránh những hành vi liên quan đến ma túy. Những quy định vốn mang tính chuyên môn được chuyển tải qua tình huống cụ thể, giúp học sinh, sinh viên dễ tiếp cận, ghi nhớ và chủ động hơn trong việc tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc tổ chức phiên tòa giả định cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến gần hơn với đời sống.

Thay vì chỉ tập trung tuyên truyền trong một thời điểm nhất định, VKSND khu vực 1, TP Cần Thơ xác định hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cần được duy trì thường xuyên, gắn với những vấn đề thực tế mà người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên quan tâm.

Từ hiệu quả của phiên tòa giả định, đơn vị tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành và chủ động phòng ngừa vi phạm.

Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, Kiểm sát viên nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gắn công tác chuyên môn với tuyên truyền pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.