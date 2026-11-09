Tổ chức phiên tòa giả định hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên và học sinh; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời giúp người tham dự hiểu rõ hơn về hoạt động xét xử của Tòa án cũng như chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng.

TAND khu vực 2 - An Giang tổ chức phiên tòa giả định hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thông qua việc tái hiện một phiên tòa với trình tự, thủ tục xét xử được xây dựng theo mô hình phiên tòa thực tế, người tham dự có cơ hội trực tiếp theo dõi các hoạt động của Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng.

Qua đó, những quy định của pháp luật được truyền tải một cách trực quan, sinh động, dễ hiểu, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên và học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật gần gũi hơn với thực tiễn đời sống.

Dịp này, TAND khu vực 2 – An Giang đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi

Dịp này, TAND khu vực 2 – An Giang đã trao 10 suất học bổng với tổng trị giá 5 triệu đồng nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.