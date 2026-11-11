Tổ chức phiên chợ Cơ Tu, quảng bá du lịch cộng đồng

Hoạt động nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu, đồng thời quảng bá sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc và phát triển sinh kế địa phương. Phiên chợ được tổ chức với nhiều không gian trải nghiệm văn hóa, nghề thủ công, ẩm thực và nghệ thuật dân gian, tạo điều kiện để du khách trực tiếp tìm hiểu đời sống, phong tục của đồng bào Cơ Tu.

Tại không gian nghề truyền thống, du khách được tìm hiểu các công đoạn dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc gỗ và tham gia thực hành cùng nghệ nhân. Khu vực ẩm thực với chủ đề “Vị của núi - Hương của rừng - Tình người bản địa” giới thiệu các món ăn truyền thống, kết hợp hoạt động trải nghiệm giã gạo, gói và nấu bánh sừng trâu. Bên cạnh đó, các gian hàng nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương được bố trí nhằm giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế cho người dân.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trình diễn nói lý, hát lý, nhạc cụ truyền thống, múa tung tung za zá và giao lưu nghệ thuật “Thanh âm núi rừng - Giao hòa bản sắc”. Tối 14/11, chương trình khai mạc kết hợp lễ ra mắt Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Cơ Tu phường Hải Vân và biểu diễn nghệ thuật cộng đồng “Miền ký ức Cơ Tu”. Ngoài ra, phiên chợ còn tổ chức các trò chơi dân gian, trưng bày nông cụ, nhạc cụ, sản phẩm văn hóa truyền thống và triển lãm ảnh “Sắc màu Chợ Phiên”.

Thông qua sự kiện, Đà Nẵng hướng đến đa dạng hóa sản phẩm du lịch miền núi, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong gìn giữ di sản, đồng thời kết nối hoạt động bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững.