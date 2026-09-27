Tổ chức phi chính phủ Rock Paper Scissors Children's Fund tặng 20 xe đạp cho học sinh xã Khánh Vĩnh

Ngày 27-9, Hội Chữ thập đỏ xã Khánh Vĩnh phối hợp với Tổ chức phi chính phủ Rock Paper Scissors Children's Fund (RPS) tổ chức tặng xe đạp cho các học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường THCS Cao Văn Bé, Phân hiệu Giang Mương.

Tại chương trình, đại diện 2 đơn vị đã tặng 20 chiếc xe đạp, 20 mũ bảo hiểm và 20 ống bơm xe cho học sinh với tổng trị giá 46 triệu đồng; nguồn kinh phí do Tổ chức RPS tài trợ.

Các học sinh nhận xe đạp tại chương trình.

Hoạt động ở lĩnh vực hỗ trợ cộng đồng và giáo dục, Tổ chức RPS đã triển khai nhiều hoạt động tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ năm 2015, trong đó hoạt động chính là Dự án “Dạy nhạc và nghệ thuật” cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Cam Lâm. Riêng hoạt động trao tặng xe đạp, Tổ chức RPS thực hiện 7 năm gần đây, trung bình mỗi năm tặng khoảng 500 chiếc xe cho học sinh nghèo, vượt khó của tỉnh.

Chương trình hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026).