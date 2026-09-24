Tổ chức phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống sáng 27/9

Đây là hoạt động triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 8/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030.

Giáo viên, học sinh Trường THCS Búng Lao tìm hiểu về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Nguyễn Hiền

Theo chương trình, lễ phát động gồm các nội dung: Tiểu phẩm tuyên truyền; phát biểu phát động của lãnh đạo UBND tỉnh; phát biểu hưởng ứng của đại diện Đoàn Thanh niên và nghi thức phát động. Tiếp đó, từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ 50 phút, các lực lượng sẽ diễu hành cổ động trên một số trục đường chính của phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh. Chương trình dự kiến kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

Thành phần được mời tham dự gồm đại diện lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Đảng ủy, UBND hai phường Điện Biên Phủ, Mường Thanh; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn phường Điện Biên Phủ.

UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức. Các đơn vị bố trí đại biểu, lực lượng tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian, bảo đảm lễ phát động diễn ra trang trọng, thiết thực, an toàn và hiệu quả.