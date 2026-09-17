Tổ chức phân luồng giao thông khi tuyến đường ĐT.479 tại Km8+500 bị ngập do mưa lớn

Mực nước trên sông Hoàng Long đang lên cao không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Ảnh: Ngọc Linh

Theo đó, cấm phương tiện lưu thông qua khu vực ĐT.479 tại Km8+500 từ 13 giờ ngày 17/9/2026 cho đến khi mực nước rút, tuyến đường ĐT.479 tại Km8+500 bảo đảm điều kiện an toàn cho phương tiện lưu thông.

Phương án phân luồng giao thông cụ thể như sau: Các phương tiện đi theo hướng từ ngã ba Chạ đi theo đường ĐT.477 → QL.12B → cầu Lập Cập đi tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hoà Bình cũ) và ngược lại. Hoặc các phương tiện đi theo hướng từ ngã ba Chạ theo đường ĐT.477 đến ngã ba giao ĐT.479B, đi theo ĐT.479B đi tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hoà Bình cũ) và ngược lại.

Giao các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Trung tâm Điều hành giao thông Ninh Bình chỉ đạo đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông số 2 Ninh Bình) tổ chức cảnh giới (đặt biển báo đường ngập, rào chắn) và cử người điều tiết, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông.

Khi mực nước rút, tuyến đường ĐT.479 tại Km8+500 bảo đảm điều kiện an toàn cho phương tiện lưu thông, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông số 2 Ninh Bình tổ chức tháo dỡ rào chắn, biển báo tạm thời và khôi phục giao thông bình thường; đồng thời báo cáo Sở Xây dựng để theo dõi, chỉ đạo