Tổ chức nhiều phương án kết nối giao thông đến sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm 2026. Ảnh: Minh Tuệ

Đa dạng phương thức kết nối, ưu tiên vận tải công cộng

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), phần lớn hành khách sử dụng các đường bay quốc tế tại Long Thành dự kiến có nhu cầu đi đến hoặc xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.

Khi các tuyến đường sắt kết nối chưa đi vào vận hành, giao thông đường bộ sẽ đảm nhận vai trò chính. Hai hướng tiếp cận sân bay đang được nghiên cứu gồm tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 và Quốc lộ 25C; hoặc tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây kết hợp cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và nút giao kết nối vào sân bay.

Nút giao đường T1 và T2 giữ vai trò kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Quốc lộ 51, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: BQLDA

Cùng với mạng lưới đường bộ, ACV đang phối hợp với các sở, ngành của thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu phương án phát triển vận tải hành khách công cộng kết nối sân bay. Trong đó, việc tổ chức các tuyến vận chuyển trực tiếp giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành qua hệ thống đường cao tốc là một hướng nghiên cứu.

Các tuyến xe khách, xe buýt và xe trung chuyển có tần suất phù hợp với nhu cầu đi lại và đặc thù khai thác hàng không, hình thành mạng lưới kết nối liên tục, phục vụ hành khách, tổ bay và người lao động, kể cả trong những khung giờ khai thác khác nhau.

ACV đề xuất nghiên cứu cơ chế ưu tiên lưu thông cho xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay tại một số nút giao, hành lang giao thông trọng điểm; hình thành hệ thống điểm đón, trả khách cố định, có nhận diện thống nhất tại khu vực trung tâm đô thị, các đầu mối giao thông và nơi tập trung đông hành khách.

Về lâu dài, mạng lưới vận tải kết nối Long Thành, Tân Sơn Nhất và các trung tâm đô thị trong khu vực sẽ được nghiên cứu theo hướng đa phương thức, gắn với các đầu mối trung chuyển hành khách công cộng và hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

Xe buýt công cộng được ưu tiên bố trí tại khu vực đón, trả khách tiếp giáp với nhà ga hành khách.

Phân luồng riêng tại sân bay, hỗ trợ hành khách nối chuyến

Bên cạnh giao thông kết nối bên ngoài, phương án tổ chức phương tiện trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng được xây dựng theo hướng phân luồng rõ ràng, tạo thuận lợi cho hành khách và hạn chế ùn tắc trước nhà ga.

Theo phương án của ACV, xe buýt công cộng được ưu tiên bố trí tại khu vực đón, trả khách tiếp giáp trực tiếp với nhà ga hành khách. Xe hợp đồng, xe du lịch và xe đưa đón theo đoàn sẽ sử dụng các bãi đỗ tập trung ngoài trời hoặc khu vực chuyên dụng trong nhà để xe; hoạt động đón, trả khách được tổ chức theo vị trí và khung thời gian quy định.

Đối với taxi và xe công nghệ, sân bay dự kiến bố trí khu vực đỗ chờ kết hợp làn đón khách riêng trước nhà ga. Phương tiện tập kết tại khu vực chờ và được điều phối vào làn đón khách theo nhu cầu thực tế, nhằm hạn chế tình trạng dừng, đỗ tùy tiện và ùn ứ cục bộ.

Hệ thống đường tiếp cận nhà ga được định hướng tổ chức theo mô hình lưu thông một chiều, phân tầng và tách biệt luồng khách đi với khách đến.

Để hỗ trợ điều hành, khu vực giao thông nội cảng dự kiến được trang bị hệ thống camera giám sát và thu phí điện tử không dừng tại các điểm kiểm soát ra vào.

Các đơn vị liên quan cũng sẽ nghiên cứu giải pháp hỗ trợ làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh và cung cấp thông tin hành trình.