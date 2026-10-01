Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2026

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Bộ Nội vụ đã có công văn số 10796/BNV-CVL về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2026 .

Văn bản nêu rõ, ngày 1/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg quy định lấy ngày 4/10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” nhằm: (i) Kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia; (ii) Khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng, trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc; (iii) Thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước-nhà trường-nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện Luật Việc làm số 74/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội, Bộ luật Lao động 2019, Nghị định số 138/2026/NĐ-CP ngày 7/4/2026 của Chính phủ và các văn bản có liên quan, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp quan tâm, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2026 thiết thực, hiệu quả; gắn với phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu của thị trường lao động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nền “kinh tế độc lập, tự cường và bền vững”, “nâng cao vị thế quốc gia theo Nghị quyết số 59-NQ/TW và các chủ trương, định hướng có liên quan của Đảng.

Để tăng cường nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động trong phát triển kỹ năng nghề, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện thực tế, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 1/10/2020 bảo đảm ý nghĩa, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn một số nội dung triển khai, với các nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề sau.

Thứ nhất, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”, phát triển kỹ năng nghề.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc làm và phát triển kỹ năng nghề, về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”; nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động về vai trò của phát triển kỹ năng nghề đối với việc làm bền vững, năng suất lao động, thu nhập của người lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng nghề không chỉ tập trung vào kỹ năng chuyên môn mà theo hướng toàn diện "Bảo đảm người lao động được trang bị kỹ năng nghề, kỹ năng số, kỹ năng xanh, kỷ luật lao động, kiến thức pháp luật, có bảo hiểm và dịch vụ việc làm” theo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 123-TB/VPTW ngày 16/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Chú trọng tuyên truyền về quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động và các bên có liên quan trong phát triển kỹ năng nghề; khuyến khích người lao động chủ động học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và yêu cầu của thị trường lao động.

Tập trung tuyên truyền các nội dung phát triển kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật về việc làm tại Điều 22 Luật Việc làm và Nghị định số 138/2026/NĐ-CP gắn với việc thực hiện các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như “bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 và “ Đẩy mạnh việc công nhận lẫn nhau về văn bằng, chứng chỉ, chương trình đào tạo và kỹ năng nghề giữa Việt Nam và các nước” tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị theo hướng phát triển lao động có kỹ năng nghề cao, kỹ năng số, kỹ năng công nghệ và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực gắn với xây dựng hệ thống phát triển kỹ năng quốc gia, chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia" tại Thông báo số 123-TB/VPTW ngày 16/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Thứ hai, tuyên truyền về vị trí, vai trò của kỹ năng lao động.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người lao động, người học và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kỹ năng lao động đối với nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và phát triển bền vững an sinh và kinh tế-xã hội, nhất là trong bối cảnh phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số đến 2030; Phát triển kỹ năng nghề là việc “nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh” góp phần quan trọng cho phát triển đất nước “bắt kịp, tiến cùng và vượt lên” trong kỷ nguyên mới.

Tập trung tuyên truyền, làm rõ kỹ năng lao động gắn với việc làm, tiền lương, tiền công và an sinh xã hội... là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành chất lượng nguồn nhân lực; lao động có kỹ năng nghề là lực lượng trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ngành, địa phương và quốc gia.

Đẩy mạnh truyền thông về lợi ích của việc học tập, rèn luyện, đánh giá, công nhận và phát triển kỹ năng nghề; khuyến khích người học, người lao động chủ động học tập suốt đời, thường xuyên cập nhật, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ, cơ cấu việc làm và yêu cầu của thị trường lao động, nhất là trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo và dịch chuyển lao động giữa các vùng, lĩnh vực kinh tế, vùng địa lý và xuyên biên giới trong hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của việc sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển kỹ năng nghề cho người lao động; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo, đánh giá và công nhận kỹ năng nghề, góp phần xây dựng đội ngũ lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển.

Tăng cường giới thiệu, biểu dương các mô hình, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người lao động và người học có thành tích trong đào tạo, phát triển, rèn luyện và sử dụng kỹ năng nghề; lan tỏa văn hóa học nghề, rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và tôn vinh lao động có kỹ năng nghề trong xã hội.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ quan lựa chọn các hình thức gợi ý sau đây để tổ chức thực hiện, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, ý nghĩa, phù hợp, cụ thể như:

Thông tin về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội, đối thoại chính sách; hướng nghiệp cho thanh niên, người lao động...

Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm trực tiếp, trực tuyến về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề trong đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên và người lao động trong tình hình mới hiện nay.

Phát hành các bài báo, phóng sự, phim tài liệu đặc biệt chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10.

Tổ chức hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng, vinh danh người học, người lao động có tay nghề cao, kỹ năng lao động xuất sắc; các tập thể, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc phát triển kỹ năng nghề phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội của đất nước.

Treo hoặc đăng trên bảng điện tử khẩu hiệu “Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10/2026" và các thông điệp về kỹ năng lao động, kỹ năng nghề,... Các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị tại trụ sở, tòa nhà, phòng làm việc cơ quan..., các nơi đông người qua lại và các khu công nghiệp.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn một số hoạt động phát triển kỹ năng nghề.