Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động dịp Tết Đinh Mùi 2027

Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam... thăm, tặng quà, chúc Tết tại các đơn vị có đông lao động khó khăn, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc độc hại.

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, tập đoàn, tổng công ty sẽ được khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa, với mức chi từ nguồn tài chính công đoàn, ưu tiên chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người lao động. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm huy động nguồn lực của doanh nghiệp để chăm lo, khuyến khích tặng quà cho 100% đoàn viên nếu có điều kiện. Các cấp công đoàn sẽ tổ chức chương trình “Tết sum vầy” kết hợp “Bữa cơm tất niên công đoàn” tại khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp đông lao động.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp sẽ được khởi động tại tỉnh Hưng Yên, sau đó triển khai rộng rãi tại các tỉnh, thành phố. Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” trực tuyến cũng được tổ chức để giúp người lao động thuận lợi hơn khi mua sắm dịp Tết.

Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn sẽ hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía nam tổ chức 2.000 vé tàu hai chiều và 550 vé máy bay hai chiều đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Liên đoàn Lao động địa phương sẽ tổ chức “Chuyến xe Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn”, “Chuyến bay Công đoàn” để đưa công nhân về quê. Đối với người lao động không có điều kiện về quê, công đoàn cơ sở sẽ tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”, thăm hỏi và tổ chức Tết tại khu nhà trọ, công trường trước tối 29 tháng Chạp.

Đối tượng ưu tiên hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm, nợ lương, thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số và người nhiều năm chưa về quê đón Tết.