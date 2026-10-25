Tổ chức 'Ngày Văn hóa Việt Nam' với chủ đề 'Cao Bằng mở cửa di sản'

Các hoạt động tập trung tại khu vực phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán và các xã, phường, làng nghề, gia đình nghệ nhân, điểm thực hành di sản trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong gìn giữ, trao truyền di sản; đồng thời quảng bá hình ảnh miền Non nước Cao Bằng, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

Các hoạt động trình diễn văn hóa truyền thống, trải nghiệm di sản và giới thiệu sản phẩm địa phương góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc Cao Bằng.

Tại không gian trung tâm cấp tỉnh, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm di sản, giới thiệu làng nghề truyền thống, ẩm thực, sản phẩm OCOP, triển lãm ảnh, trưng bày sách, chiếu phim và kết nối tour du lịch được tổ chức. Ngày 13/11, Hội thi Sáng tạo ẩm thực du lịch “Món ngon miền non nước” tỉnh Cao Bằng năm 2026 diễn ra tại sân vận động phường Thục Phán, giới thiệu các món ăn và sản phẩm ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Ngày 24/11, tại phố đi bộ Kim Đồng dự kiến diễn ra các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gồm trình diễn, trải nghiệm văn hóa truyền thống, giới thiệu sản phẩm OCOP, triển lãm ảnh “Du lịch non nước Cao Bằng”, trưng bày sách với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua trang sách”, không gian chiếu bóng vùng cao và các hoạt động thể dục, thể thao, trò chơi dân gian. Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam có chủ đề “Hương sắc Non nước Cao Bằng”.

Điểm nhấn của kế hoạch là phát huy giá trị di sản ngay tại cộng đồng. Tỉnh phấn đấu lựa chọn 24 điểm trải nghiệm đủ điều kiện tại cơ sở; mỗi điểm có ít nhất một hoạt động trải nghiệm trực tiếp với thời lượng tối thiểu 30 phút, hướng tới thu hút ít nhất 3.000 lượt người tham gia. Các hoạt động gắn với nghề thủ công, trang phục, ẩm thực, sinh hoạt văn hóa truyền thống và đời sống cộng đồng; khuyến khích nghệ nhân trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn du khách tìm hiểu giá trị di sản, bảo đảm tính xác thực và tôn trọng cộng đồng chủ thể.

Cùng với đó, tỉnh xây dựng “Bản đồ văn hóa Cao Bằng” trên nền tảng số, phát hành “Hộ chiếu văn hóa Cao Bằng” dưới hình thức điện tử kết hợp bản giấy, đồng thời biên soạn và công bố 24 câu chuyện văn hóa song ngữ Việt - Anh. Các công cụ này giúp người dân, du khách tra cứu thông tin về nghệ nhân, điểm trải nghiệm, lịch hoạt động, giá dịch vụ và phương thức đăng ký. Chiến dịch truyền thông “Check-in Cao Bằng 2026” cũng được triển khai nhằm lan tỏa hình ảnh, video về di sản, điểm đến và sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh trên các nền tảng số.

Trong kết nối phát triển du lịch, tỉnh phấn đấu xây dựng, giới thiệu và kết nối bán ít nhất 5 nhóm sản phẩm tour, gồm tour trải nghiệm văn hóa Cao Bằng trong 1 ngày; 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm; tour gia đình, học sinh gắn với giáo dục di sản và tour ẩm thực kết hợp trải nghiệm văn hóa truyền thống. Đồng thời, lựa chọn ít nhất 10 sản phẩm, dịch vụ, tour hoặc hoạt động trải nghiệm có khả năng tiếp tục duy trì, khai thác sau ngày 24/11/2026.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai các hoạt động thiết thực, tiết kiệm, an toàn, phù hợp điều kiện thực tế; phát huy sự tham gia tự nguyện, đồng thuận của cộng đồng, tránh phô trương, hình thức. Việc tổ chức phải gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thông qua chuỗi hoạt động, Cao Bằng hướng tới tạo dấu ấn về một không gian văn hóa mở, nơi di sản được bảo tồn, thực hành và lan tỏa từ cộng đồng; đồng thời tăng cường kết nối các sản phẩm văn hóa với thị trường du lịch, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và phát huy giá trị di sản theo hướng bền vững.

Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 trên địa bàn tỉnh.pdf