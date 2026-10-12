Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam thực chất, hiệu quả

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.L

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được chuẩn bị theo hướng kết hợp sự kiện quy mô toàn quốc với hoạt động tại cơ sở, giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các nội dung trọng tâm, gồm: Chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm thành tựu văn hóa, các hoạt động điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phát triển văn hóa đọc và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Cùng với đó, chương trình “Thanh âm Việt Nam 2026”, chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026” và Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được triển khai nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận, tham gia và thụ hưởng văn hóa của người dân.

Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hình thành chuỗi hoạt động, tuần văn hóa tại cộng đồng dân cư từ ngày 18-24/11. Đến nay, đã có 32/34 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo triển khai.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng nhất là tổ chức các hoạt động thực chất, tạo dấu ấn và sức sống lâu dài cho Ngày Văn hóa Việt Nam, để mỗi người dân thực sự trở thành một phần của ngày hội, được tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, phát huy các giá trị văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa văn hóa trở thành động lực tinh thần và nguồn lực cho phát triển đất nước.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian và nguồn lực thực hiện; bảo đảm tổ chức đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là tại cơ sở. Trong đó, lấy người dân làm chủ thể, cộng đồng dân cư làm trung tâm; mở rộng không gian văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tham gia các hoạt động.

Khuyến khích các thiết chế văn hóa kéo dài thời gian phục vụ, thực hiện chính sách miễn, giảm giá dịch vụ phù hợp; đẩy mạnh truyền thông, hoàn thiện bộ nhận diện và bảo đảm tiến độ công bố Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam trên toàn quốc vào ngày 1/11; chủ động bố trí nguồn lực, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức. Việc đánh giá kết quả phải căn cứ vào chất lượng hoạt động và mức độ tham gia, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của Nhân dân, qua đó phát hiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả.