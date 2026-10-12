Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam thiết thực, lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng

Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương.

Sẵn sàng các hoạt động cho Ngày Văn hóa Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, công tác chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 đang diễn ra tích cực, đồng bộ với nhiều hoạt động phong phú. Các hoạt động đang được triển khai theo đúng chủ trương, định hướng của Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm rộng khắp nhưng vẫn có điểm nhấn, tạo khí thế, sự phấn khởi trong nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đối với các hoạt động quy mô lớn, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các địa phương cần có kế hoạch cụ thể, đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp, tránh chồng chéo. Các địa phương cần tập trung vào những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương, dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Với nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, bản đồ không chỉ dừng lại trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam mà sẽ được cập nhật đầy đủ thông tin và phát huy vai trò về lâu dài.

Thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương để Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra thành công, hiệu quả; phát huy vai trò của các nghệ nhân, nghệ sĩ để tạo ra những không gian sáng tạo; huy động sức sáng tạo trong nhân dân để chính nhân dân được thụ hưởng thành quả sáng tạo.

Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố đã ban hành kế hoạch hành động từ tháng 6-2026 nhằm triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch liên tịch giữa UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để phối hợp tổ chức các hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà báo cáo tại điểm cầu Hà Nội.

Ngày 3 và 4-10-2026, Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng thời ký kết quy chế phối hợp với 10 tỉnh, thành phố. Đây là những bước chuẩn bị nhằm tăng cường liên kết, huy động sự tham gia của các địa phương trong tổ chức các hoạt động văn hóa.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu vực Hồ Gươm sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24-11-2026. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt cấp quốc gia, dự kiến tổ chức vào tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với quy mô khoảng 60.000 khán giả. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành kịch bản nghệ thuật và chuẩn bị tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các ban, bộ, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị các bộ, ngành phối hợp với thành phố để bảo đảm việc tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tại Hà Nội an toàn, chất lượng.

Để bảo đảm điều kiện triển khai, thành phố đề nghị Bộ Quốc phòng, đơn vị tiếp nhận quản lý địa điểm, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện sử dụng Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình.

Hà Nội cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, thống nhất lịch trình các sự kiện lớn trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 24-11, tránh trùng lặp, đồng thời tạo thuận lợi cho việc mời và phân công lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự các hoạt động tại địa phương.

Mở rộng tối đa các không gian văn hóa phục vụ nhân dân

Sau khi lắng nghe các báo cáo, phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội, các cơ quan Trung ương và nhiều địa phương cho Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, để mỗi người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, thụ hưởng và gìn giữ các giá trị văn hóa.

Việc gắn kết hai ngày hội góp phần bồi đắp bản sắc, phát huy sức mạnh cộng đồng. Các hoạt động lấy người dân làm chủ thể, cộng đồng dân cư làm trung tâm; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Để chuỗi hoạt động diễn ra thành công, để lại dấu ấn, Phó Thủ tướng yêu cầu lấy hiệu quả thực chất, sức lan tỏa và giá trị bền vững làm thước đo. Sau ngày hội, sự gắn kết cộng đồng phải bền chặt hơn, các giá trị văn hóa được lan tỏa. Những sản phẩm, mô hình và nếp văn hóa tốt đẹp tiếp tục được duy trì, phát huy.

Phó Thủ tướng đề nghị mở rộng tối đa các không gian văn hóa phục vụ nhân dân. Các bảo tàng, thư viện, di tích, thiết chế văn hóa công lập cần mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ và miễn phí; đồng thời vận động doanh nghiệp triển khai chương trình miễn, giảm phí, ưu đãi, đặc biệt vào ngày 24-11.

Công tác truyền thông phải đồng bộ trước, trong và sau sự kiện, kết hợp các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, cổ động trực quan và ứng dụng công nghệ tại các không gian công cộng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan hoàn thiện văn bản hướng dẫn trước ngày 15-10, tổ chức họp báo trước ngày 20-10; khẩn trương vận hành nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, kết nối thông tin về địa điểm, sự kiện, chương trình, sản phẩm văn hóa trên toàn quốc.

Các bộ, ngành, MTTQ và đoàn thể cần hướng dẫn những hoạt động hưởng ứng phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng; chú trọng học sinh, sinh viên, công nhân, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm yếu thế.

Các địa phương lựa chọn điểm nhấn mang bản sắc riêng, bảo đảm mỗi thôn, tổ dân phố có ít nhất một hoạt động phù hợp; quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường. Riêng thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng giao chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng, dự kiến thu hút khoảng 60.000 người, bảo đảm hấp dẫn, an ninh và an toàn tuyệt đối.

Phó Thủ tướng đề nghị việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 phải thiết thực, ý nghĩa, tạo dấu ấn sâu đậm, huy động sức mạnh của toàn dân tộc cùng tham gia, trở thành ngày hội được người dân mong đợi mỗi năm.