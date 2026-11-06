Tổ chức ngày Văn hóa Việt Nam gắn với xây dựng văn hóa học đường

Việc tổ chức ngày Văn hóa Việt Nam cần gắn với triển khai xây dựng văn hóa học đường nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn ngành giáo dục về ý nghĩa, giá trị của ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và tinh thần ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, trang trọng, phong phú, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tiễn; lấy người học làm trung tâm, khuyến khích sự tham gia chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên; chú trọng hiệu quả thực chất, hạn chế hình thức, phô trương, lãng phí và tránh gây quá tải cho người học, cơ sở giáo dục.

Việc triển khai phải gắn xây dựng văn hóa học đường với việc bồi dưỡng, thực hành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; hình thành hành vi ứng xử văn minh, trách nhiệm, nhân ái, tôn trọng sự khác biệt và tăng cường sự gắn kết của người học với nhà trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện...

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, giáo dục từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026 thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, đoàn, đội, hội.