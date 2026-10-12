Tổ chức ngày Văn hóa Việt Nam gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành sự kiện văn hóa toàn dân

Quang cảnh điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức ngày Văn hóa Việt Nam gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, công tác triển khai tổ chức tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026 được các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện; từng bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành kế hoạch, nhiệm vụ và hoạt động phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải); Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Chỉ thị số 35/CT-TTg và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã cụ thể hóa yêu cầu phối hợp, gắn kết các hoạt động trong tháng 11, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư và sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026 toàn quốc tập trung các hoạt động trọng tâm: tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc, chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam, triển lãm nghệ thuật về phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ, các hoạt động điện ảnh, chương trình “Thanh âm Việt Nam 2026”, chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm văn hóa Việt 2026” và các hoạt động hưởng ứng.

Đặc biệt, triển khai nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam phục vụ việc đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện, các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc ở các cấp, ngành, địa phương trên toàn quốc.

Tại Đà Nẵng, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026, với chủ đề chung “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”. Các hoạt động được định hướng triển khai theo các nhóm nội dung chính gồm: văn hóa cộng đồng; bảo tồn, phát huy di sản; văn hóa đọc, điện ảnh và nghệ thuật; giới thiệu bản sắc văn hóa Đà Nẵng và vùng miền.

Các nội dung được lựa chọn theo hướng phát huy nguồn lực và cơ sở vật chất hiện có, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời tăng cường kết nối giữa hoạt động tại cộng đồng dân cư với các thiết chế văn hóa và không gian công cộng.

Thành phố dự kiến tập trung một số hoạt động nổi bật: trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn với chủ đề: “Bốn nghìn năm - Một dòng chảy, Một dân tộc - Một mạch nguồn”; chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề: “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”…

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, qua đó phát huy văn hóa trở thành sức mạnh tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Trung ương tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai các nhiệm vụ; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Các địa phương khẩn trương rà soát kế hoạch, cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và báo cáo đầy đủ tình hình chuẩn bị. Tập trung tổ chức tốt Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 18 đến 24/11/2026; chọn sự kiện văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của địa phương triển khai; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo, thụ hưởng và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.